Beşiktaş teknik direktörü Abdullah Avcı (5)
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Beşiktaş teknik direktörü Abdullah Avcı'nın konuşması İSTANBUL - Beşiktaş teknik direktörü Abdullah Avcı, BJK Nevzat Demir Tesisleri'nde basın toplantısı düzenledi.
Beşiktaş Haber Yayın Tarihi: 09.08.2019 04:13 Kaynak: AA
teknik direktörü Abdullah Avcı
'nın konuşması İSTANBUL - Beşiktaş teknik direktörü Abdullah Avcı, BJK Nevzat Demir Tesisleri'nde basın toplantısı düzenledi.
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