Beşiktaş teknik direktörü abdullah avcı'nın açıklamaları - 1

Abdullah Avcı: Galibiyet zihinsel olarak toparlanmamızı sağlayacak

" Beşiktaş'ın ruhu başka"

"Bazen taktik çalışmazsın"

"Sakatlanma riskini bekliyorduk"





Ali DANAŞ/ İSTANBUL, - Beşiktaş Teknik Direktörü Abdullah Avcı, "Kulübün durumu, kırmızı kartlar, sakatlıklar. Bu galibiyete herkesin ihtiyacı vardı. Bugün kazandık ve bu galibiyet lige verilen arda zihinsel olarak toparlanmamızı sağlayacak" dedi.

Beşiktaş Teknik Direktörü Abdullah Avcı, Aytemiz Alanyaspor karşısında alınan 2-0'lık galibiyetin ardından düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulundu.

Çok iyi bir direnç gösterdiklerini söyleyen Avcı, "Önemli olan oyunun bütününde tüm oyuncuların galibiyeti iştahla istemesiydi. Taraftarlarımız maç başından sonuna kadar iyiydi. Son 12 dakikayı 9 kişi oynadık. Taraftarlar 11'inci oyuncu gibi oynadılar. Pozisyon vermeden direnç göstermek önemliydi. Galibiyet önümüze daha sağlıklı bakabilmek için bir durak oldu. Toparlanma sürecine gireceğiz" şeklinde konuştu.

Takımda sakat olan oyuncu sayısına vurgu yapan deneyimli teknik adam, "Burak sakatlıktan çıktı, eksikleri var. Caner, perşembe günü 90 dakika oynadı. İki gündür serum yiyor, sahanın en iyilerinden oldu. Hutchinson'ın oyunda kalması, yaptığı fedakarlıklar bizim için değerliydi. Oğuzhan ve N'Koudou da sakatlık yaşadı. Aklım Dorukhan'da kaldı" ifadelerini kullandı.

"GALİBİYET BİZİ ZİHİNSEL OLARAK RAHATLATACAK"

Adem Ljajic'in daha iyi olması gerektiğinin farkında olduğunu söyleyen Avcı, "Sabah da kendisiyle konuştum. Yetenekli oyuncu. Beşiktaş ile anlaştığımda bana hayal kurduran oyunculardan biriydi. O da performansının yeterli olmadığını söyledi. Biraz

kaygının, kazanma ve bir an önce sonuç alma duygusunun hata yaptırdığını düşünüyorum. Oğuzhan, Ljajic gibi ustaların topa daha çok sahip olması gerekiyor. Bu galibiyet zihinsel olarak bizi rahatlatacaktır" açıklamasında bulundu.

"BEŞİKTAŞ'IN RUHU BAŞKA"

Eleştirilerin arttığı dönemde kendisini yalnız hissetmediğini vurgulayan Abdullah Avcı şunları söyledi:

"Buraya geleli 4 ay oldu. Kolay değil, burası Beşiktaş. Maç kazanamıyorsunuz, ona rağmen bir tane hakaret olmadı. Tepki vermeleri normal. Onlar da iyi olmasını istiyor. Yalnız hissetmiyorum. Bugün destek verdiler, onlara teşekkür ediyorum. Ben ekibimle işimi yapıyorum. En iyi şekilde karşılığını alacağım. Beşiktaş'ın ruhu başka, bunu buraya geldiğimde daha iyi hissettim"

"BAZEN TAKTİK ÇALIŞMAZSIN"

Aytemiz Alanyaspor maçının devre arasında neler konuştukları yönündeki

soruyu yanıtlayan deneyimli teknik adam, "Bazen taktik çalışmazsın. Çok tekrarımız vardır. Onları bir kenara bırakırsın. Beşiktaş'ın formasıyla, ruhuyla kazanacağını söylemiştim. Oyuncular bunu vermeye çalıştı. Yine taktik, plan yapacağız. Birkaç teknik, birkaç da duygulara dokunan konuşmalar oldu. Herkes mutlu" diye konuştu.

"SAKATLANMA RİSKİNİ BEKLİYORDUK"

N'Koudou'nun hayal kurduran bir oyuncu olduğunu vurgulayan Abdullah Avcı, " Tottenham'da fazla oynamamış bir oyuncu. Maç sayısı burada artmaya başladı. Sakatlanma riskini bekliyorduk, hızlı oyuncu. O da hayal kurduruyor. Sonuçlandırma sıkıntısı var, bol tekrarlar yapılıyor. Bu tekrarlarla sonuçlandırma durumunu oluşturacaktır" ifadelerini kullandı.

Öte yandan Dorukhan'ın sakatlığını basın toplantısında öğrenen Avcı, konuyla ilgili, "Şampiyonluklar geliyor gidiyor, sporcu sağlığı bizim için daha önemli" dedi.