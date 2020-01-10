Beşiktaş Teknik Direktörü Avcı, Antalya'da öğrencilerle buluştu

Beşiktaş Teknik Direktörü Abdullah Avcı, Antalya'nın Serik ilçesinde öğrencilerle bir araya geldi.

Devre arası kamp çalışmaları için takımıyla Serik ilçesinde bulunan Abdullah Avcı, yapılan davet üzerine Gedik İlkokulunu ziyaret etti.

Okulda çiçeklerle karşılanan Avcı, öğrencilerle fotoğraf çektirdi, forma imzaladı.

Beşiktaşlı olduğunu belirten öğrencilerden Merve Bildir, Avcı'ya üzerinde bulunan eşofmanını imzalatınca sevinç gözyaşlarına hakim olamadı.

Avcı, öğrencinin "Kardeşim de çok güzel futbol oynuyor. Beşiktaş'ta oynatabilir misiniz?" sorusuna "Serik'te mahalle muhtarımız Halil Bey ile irtibat halindeyiz, ilerleyen zamanlarda inşallah." yanıtını verdi.

Gedik Mahallesi Muhtarı Halil Koca'nın kızı Ceylin Fatma ise tecrübeli teknik adama, üzerinde daha önce birlikte çektirdikleri fotoğraf bulunan masa saatini hediye etti.

Avcı, daha sonra öğrencilerle pasta kesti.

Sınıflardan birini ziyaret eden Avcı, "Eğitim hayatınıza yeni başlamışsınız, öncelikle tüm yaşamınız boyunca başarılar diliyorum. Tüm arzum ve isteğim kendinizi geliştirerek devam etmeniz. Bu ülkeye, bu vatana yararlı birer insan olabilmeniz. Bütün yaşamınız boyunca sizlere başarılar diliyorum. Bizi desteklemeye devam edin." diye konuştu.

Bir öğrencinin "Ben Fenerbahçeliyim ama." demesi üzerine Avcı, "Olsun, ama futbolu destekle." karşılığını verdi.

Abdullah Avcı, ziyaret sonrasında okul önünde öğrencilerle toplu hatıra fotoğrafı çektirdi.