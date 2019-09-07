Son Dakika Haberleri: Beşiktaş Teknik Direktörü Avcı, basın mensupları ile bir araya geldi
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Beşiktaş Teknik Direktörü Avcı, basın mensupları ile bir araya geldi

1 saat önce

Beşiktaş Teknik Direktörü Abdullah Avcı, Siyah-beyazlı futbol takımını takip eden muhabirlerle BJK Nevzat Demir Tesisleri'nde bir araya geldi.

Beşiktaş Teknik Direktörü Abdullah Avcı, Siyah-beyazlı futbol takımını takip eden muhabirlerle BJK Nevzat Demir Tesisleri'nde bir araya geldi.

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Haber Yayın Tarihi: 07.09.2019 03:00 Kaynak: AA
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