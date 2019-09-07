Beşiktaş Teknik Direktörü Avcı, basın mensupları ile bir araya geldi
1 saat önce
Beşiktaş Teknik Direktörü Abdullah Avcı, Siyah-beyazlı futbol takımını takip eden muhabirlerle BJK Nevzat Demir Tesisleri'nde bir araya geldi.
Haber Yayın Tarihi: 07.09.2019 03:00 Kaynak: AA
Beşiktaş Teknik Direktörü Abdullah Avcı, Siyah-beyazlı futbol takımını takip eden muhabirlerle BJK Nevzat Demir Tesisleri'nde bir araya geldi.
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