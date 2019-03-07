Son Dakika Haberleri: Beşiktaş Teknik Direktörü Güneş (3)

Beşiktaş Teknik Direktörü Güneş (3)

1 saat önce

- Beşiktaş teknik direktörü Şenol Güneş'in basın toplantısı Beşiktaş teknik direktörü Şenol Güneş, düzenlediği basın toplantısında açıklamalarda bulundu.

- Beşiktaş teknik direktörü Şenol Güneş'in basın toplantısı Beşiktaş teknik direktörü Şenol Güneş, düzenlediği basın toplantısında açıklamalarda bulundu.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 07.03.2019 03:56 Kaynak: AA

Şenol Güneş, Beşiktaş, Güncel
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