Beşiktaş Teknik Direktörü Güneş (3)
1 saat önce
- Beşiktaş teknik direktörü Şenol Güneş'in basın toplantısı Beşiktaş teknik direktörü Şenol Güneş, düzenlediği basın toplantısında açıklamalarda bulundu.
- Beşiktaş
teknik direktörü Şenol Güneş
'in basın toplantısı Beşiktaş teknik direktörü Şenol Güneş, düzenlediği basın toplantısında açıklamalarda bulundu.
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Haber Yayın Tarihi : 07.03.2019 03:56 Kaynak: AA
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Son Dakika! Erdoğan'dan, Meral Akşener Hakkında Suç Duyurusu