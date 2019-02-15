Son Dakika Haberleri: Beşiktaş Teknik Direktörü Şenol Güneş, A Milli Takım Teknik Direktörlüğü Teklif Edilirse Sezon...

Beşiktaş Teknik Direktörü Şenol Güneş, A Milli Takım Teknik Direktörlüğü Teklif Edilirse Sezon...

1 saat önce

Beşiktaş Teknik Direktörü Şenol Güneş, A Milli Takım Teknik Direktörlüğü teklif edilirse sezon sonunda anlaşmak üzere değerlendireceğini söyledi.

Beşiktaş Teknik Direktörü Şenol Güneş, A Milli Takım Teknik Direktörlüğü Teklif Edilirse Sezon..., System.String[]
Beşiktaş Teknik Direktörü Şenol Güneş, A Milli Takım Teknik Direktörlüğü teklif edilirse sezon sonunda anlaşmak üzere değerlendireceğini söyledi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 15.02.2019 11:29 Kaynak: AA

Şenol Güneş, Beşiktaş, Spor
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