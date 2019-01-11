Beşiktaş Teknik Direktörü Şenol Güneş - Babel'le Transfer Görüşmesi
1 saat önce
Beşiktaş Teknik Direktörü Şenol Güneş, Spor Toto Süper Lig'in ikinci yarı hazırlıklarını sürdürdükleri Glorıa Sports Arena'da düzenlenen basın toplantısına katılarak gazetecilerin sorularını yanıtladı.
Beşiktaş Teknik Direktörü Şenol Güneş, Spor Toto Süper Lig'in ikinci yarı hazırlıklarını sürdürdükleri Glorıa Sports Arena'da düzenlenen basın toplantısına katılarak gazetecilerin sorularını yanıtladı.
Son Dakika
» Güncel
» Haber
Haber Yayın Tarihi : 11.01.2019 06:09 Kaynak: AA
Beşiktaş Başkanı Fikret Orman: Antrenörlük Zor ve Zaman Harcanan Bir İş
Beşiktaş Teknik Direktörü Şenol Güneş: Burak Yılmaz'a Kefilim
Çaykur Rizespor, Prejuce Nakoulma ve Mykola Moroziuk'u Transfer Etti
Son Dakika! Bursa'da Korkutan Deprem! 3 İlçede Hissedildi