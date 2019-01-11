Son Dakika Haberleri: Beşiktaş Teknik Direktörü Şenol Güneş - Babel'le Transfer Görüşmesi

Beşiktaş Teknik Direktörü Şenol Güneş - Babel'le Transfer Görüşmesi

1 saat önce

Beşiktaş Teknik Direktörü Şenol Güneş, Spor Toto Süper Lig'in ikinci yarı hazırlıklarını sürdürdükleri Glorıa Sports Arena'da düzenlenen basın toplantısına katılarak gazetecilerin sorularını yanıtladı.

Beşiktaş Teknik Direktörü Şenol Güneş - Babel'le Transfer Görüşmesi, System.String[]
Beşiktaş Teknik Direktörü Şenol Güneş, Spor Toto Süper Lig'in ikinci yarı hazırlıklarını sürdürdükleri Glorıa Sports Arena'da düzenlenen basın toplantısına katılarak gazetecilerin sorularını yanıtladı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 11.01.2019 06:09 Kaynak: AA

Şenol Güneş, Beşiktaş, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Beşiktaş Başkanı Fikret Orman: Antrenörlük Zor ve Zaman Harcanan Bir İş Beşiktaş Teknik Direktörü Şenol Güneş: Burak Yılmaz'a Kefilim

Çaykur Rizespor, Prejuce Nakoulma ve Mykola Moroziuk'u Transfer Etti Son Dakika! Bursa'da Korkutan Deprem! 3 İlçede Hissedildi
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 11.1.2019 19:40:00. #1.52#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Beşiktaş Teknik Direktörü Şenol Güneş - Babel'le Transfer Görüşmesi
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]