Beşiktaş Teknik Direktörü Şenol Güneş - Burak Yılmaz Transferi
51 dakika önce
Beşiktaş Teknik Direktörü Şenol Güneş, Spor Toto Süper Lig'in ikinci yarı hazırlıklarını sürdürdükleri Glorıa Sports Arena'da düzenlenen basın toplantısına katılarak gazetecilerin sorularını yanıtladı.
Beşiktaş
Teknik Direktörü Şenol Güneş
, Spor Toto Süper Lig'in ikinci yarı hazırlıklarını sürdürdükleri Glorıa Sports Arena'da düzenlenen basın toplantısına katılarak gazetecilerin sorularını yanıtladı.
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Haber Yayın Tarihi : 11.01.2019 05:15 Kaynak: AA
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