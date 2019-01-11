Beşiktaş Teknik Direktörü Şenol Güneş - Kadro Dışı Bırakma Kararları
1 saat önce
Beşiktaş Teknik Direktörü Şenol Güneş, Spor Toto Süper Lig'in ikinci yarı hazırlıklarını sürdürdükleri Glorıa Sports Arena'da düzenlenen basın toplantısına katılarak gazetecilerin sorularını yanıtladı.
Beşiktaş
Teknik Direktörü Şenol Güneş
, Spor Toto Süper Lig'in ikinci yarı hazırlıklarını sürdürdükleri Glorıa Sports Arena'da düzenlenen basın toplantısına katılarak gazetecilerin sorularını yanıtladı.
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Haber Yayın Tarihi : 11.01.2019 04:56 Kaynak: AA
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