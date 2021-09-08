Sergen Yalçın, Haber Global'de Cantaş Tolga Işık'ın programında Beşiktaş'la ilgili sorulan her soruyu net şekilde cevaplarken, özel hayatıyla ilgili yöneltilen soruları da cevapsız bırakmadı.
İşte Yalçın'ın evlilik sözleri:
"Ben her şeyi açıkça yaptığım için çok konuşuluyorum. Herkes benim yaptıklarımı yapmıştır özel hayatında hep gizlemişlerdir. Ne sorduysanız açıkça cevap veririm.
Evlenmek istiyorum evet. Ama o yola bir türlü giremedim. Evlenmeyi düşünmek ve evlenmek farklı şeyler. E düşünüyorum, bulamıyorum. Bir türlü o yola giremedim. Çocuk da istiyorum. İnşallah futbol hayatı benimkine benzemez."
Son Dakika › Spor › Beşiktaş Teknik Direktörü Sergen Yalçın: Evlenmek ve çocuk sahibi olmak istiyorum - Son Dakika Spor