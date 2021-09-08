Beşiktaş Teknik Direktörü Sergen Yalçın: Evlenmek ve çocuk sahibi olmak istiyorum

Sergen Yalçın, Haber Global'de Cantaş Tolga Işık'ın programında Beşiktaş'la ilgili sorulan her soruyu net şekilde cevaplarken, özel hayatıyla ilgili yöneltilen soruları da cevapsız bırakmadı.

İşte Yalçın'ın evlilik sözleri:

"HER ŞEYE CEVAP VERİRİM"

"Ben her şeyi açıkça yaptığım için çok konuşuluyorum. Herkes benim yaptıklarımı yapmıştır özel hayatında hep gizlemişlerdir. Ne sorduysanız açıkça cevap veririm.

"O YOLA BİR TÜRLÜ GİREMEDİM"

Evlenmek istiyorum evet. Ama o yola bir türlü giremedim. Evlenmeyi düşünmek ve evlenmek farklı şeyler. E düşünüyorum, bulamıyorum. Bir türlü o yola giremedim. Çocuk da istiyorum. İnşallah futbol hayatı benimkine benzemez."