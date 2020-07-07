Beşiktaş Teknik Direktörü Sergen Yalçın: 'Gençler hata yaparak öğrenecek'

Sergen Yalçın, 3-1'lik Kayserispor mağlubiyetinin ardından yayıncı kuruluşa konuştu.

Genç oyuncuların yaptığı hataların normal olduğunu belirten Sergen Yalçın, şöyle konuştu;

"HATA YAPARAK ÖĞRENECEKLER"

Genç oyuncuların hataları var ama böyle böyle öğrenecekler. Hata yaparak öğrenecekler. Olur öyle şeyler. Çok ilginç anlarda oldu tabii hatalar. Üzgünüz tabii, Kayserispor'u tebrik ederiz. İlk yarıda çok net 3-4 pozisyonumuz vardı, oyunu ilk yarıdan bitirebilirdik. İkinci yarıda basit hatalarla golleri yedikten sonra maçı çevirmek kolay olmuyor. Bu tür maçlar olacak yani. Pandemiden sonra zor bir dönem yaşıyoruz, herkesi kullanma fırsatı bulamıyoruz. Bu bir bahane değil tabii, gerçekleri söylüyorum. Önümüzdeki maçlara bakacağız.

TRANSFER AÇIKLAMASI

Şu anda transferi konuşmanın sırası değil. Almak istediğimiz oyuncular, bölgeler var ama bunun nasıl olacağını şu an söylemek zor. Sözleşmesi devam eden, kiralık oyuncularımız var. 3-4 hafta sonra başkanla oturup iyi bir değerlendirme yaparız.

"BAŞKAN AHMET NUR ÇEBİ İLE ARAMIZDA PROBLEM YOK"

Basında çıkan başkanla aramızda fikir ayrılıkları olduğumuz haberleri doğru değil. Benim söyleme şeklim, onun söyleme şekli farklı sadece. Bir fikir ayrılığımız yok yani. Yeni bir yapılanma gerekiyor öyle gözüküyor.