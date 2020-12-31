Beşiktaş Teknik Direktörü Sergen Yalçın: "İyi bir pozisyona geldik" - Son Dakika

Beşiktaş Teknik Direktörü Sergen Yalçın: "İyi bir pozisyona geldik"

31.12.2020 22:19

Beşiktaş Teknik Direktörü Sergen Yalçın, Süper Lig'de son dönemde yakaladıkları çıkışla istedikleri seviyeye geldiklerini söyledi.

Beşiktaş Teknik Direktörü Sergen Yalçın, Süper Lig'de son dönemde yakaladıkları çıkışla istedikleri seviyeye geldiklerini söyledi.

Beşiktaş Kulübünün Youtube kanalında siyah-beyazlı taraftarların sorularını yanıtlayan Sergen Yalçın, sezonu erken açmaları nedeniyle birçok sorunla karşılaştıklarını belirtti.

"Sezon başında beklentinin biraz uzağında kaldık." diyen Yalçın, "Ondan sonra toparlanma sürecine girdik. Takım görüntüsü vermeye, kazanmaya başladık. Moralimiz yerine gelmeye başladı. Bireysel performanslar yukarıya çıktı. Bazen çıkışlar ve düşüşler olacak. Önemli olan dengeyi korumak. Bizim açımızdan bu çok önemli. Şu anda normal pozisyonumuza geldik. Yarışmacı takım kimliğimizi ciddi bir şekilde koruyoruz. İlk iki sıranın içindeyiz, bu çok önemli. İşler normale döndü. Oyuncularımız mutlu, biz de öyleyiz." diye konuştu.

Siyah-beyazlı camianın başarı için kenetlendiğini aktaran Sergen Yalçın, "Taraftarımız sonuna kadar arkamızda. Biz de onlara elimizden geleninin en iyisini vermeye çalışıyoruz. Şu anda da iyi bir pozisyona geldik. Beşiktaş camiasının zaten olması gereken pozisyon bu. Bundan aşağıda olduğu zaman problem var demektir." ifadelerini kullandı.

Şampiyonluğun, büyük camiaların normal hedefi olduğunu aktaran Yalçın, "Ben 'Biz şampiyonluğu hedef koyduk.' diyemem. Beşiktaş, Türkiye Kupası'nda oynuyorsa hedefi onu kazanmaktır, ligde oynuyorsa şampiyon olmaktır. Başka bir hedefi yoktur. Tabii ki hedefimiz sonu görmek. Ancak o mesafe daha çok uzun. Daha erken, mart ayı geldiğinde bunları daha net konuşabiliriz." değerlendirmesinde bulundu.

"Bir tane taç bu kadar konuşulmaz"

Sergen Yalçın, Süper Lig'de Demir Grup Sivasspor'u 3-0 yendikleri maçta attıkları ilk golden önceki pozisyonun çok tartışıldığını dile getirerek, şunları kaydetti:

"Sivasspor maçı iyi bir müsabaka oldu. Oyunun tamamını bir taca bağlamak çok yanlış. Penaltı yok, kırmızı kart yok, bir tane taç... Hayır bir taç ne kadar önemliymiş. Önceki hafta Larin'in attığı gol konuşulmadı. Millet ne kadar meraklıymış bir tacı konuşmaya. Bize olanları bu kadar konuşan kimseyi görmedim. Gol olmazsa konuşacak mıydınız? Aleyhimize verilen pozisyonları konuşun. Aleyhimize yapılanlarda da aynı dik konuşmayı bekliyoruz. Bir tane taç bu kadar konuşulmaz. Yok efendim taç olmuş da öyle olmuş da böyle olmuş da... Onları geçeceksiniz. Onlar boş laf. Aleyhimize neler oldu, böyle bir tepki görmedim ben. Ne taçmış ya... Taç düşsün başınıza."

"Aslında 1-2 transfer istiyorum"

Siyah-beyazlı teknik adam, ara transfer döneminde takıma 1-2 oyuncunun takviye edilmesini istediğini vurgulayarak, "Takımdan memnunum. Oyuncular çok mücadele ediyorlar, savaşıyorlar sahada. Eksiklerimiz dönerse daha da memnun olacağız. Aslında 1-2 transfer istiyorum ama Ekonomi, Son Dakika Ekonomi Haberleri, Ekonomi Son Dakika'>ekonomi biraz sıkıntılı. Nasıl yapabiliriz bilmiyorum. Elimizde alabileceğimiz oyuncuların profilleri de var. Bu soruyu başkana sorsak daha doğru olur." şeklinde görüş belirtti.

Yalçın, Türk futbolu ile Avrupa futbolu arasındaki makasın giderek açıldığını anlatarak, "Bu makası kapatmak mümkün değil. Oyuncu kalitesi ve oynanan oyunlar çok yukarıya çıktı. Türkiye'den bir takımın şu anda Şampiyonlar Ligi'nde son 8'e kalması mümkün değil. Kulüpler bu ekonomilerle zaten bir yere gidemezler. Bunların düzelmesi gerekiyor. Kulüplerin en az 5 sene kendi içlerine kapanması gerekiyor. Bunlar çok uzun projeler. Türkiye'de böyle bir sistem yok. Türkiye'de 3 maç sonrası hiç kimse için belli değil. Hep başarılı olmak zorundasın. Bu bütün arkadaşlarım için geçerli. Hiç kimse rahat değil." diye konuştu.

Sergen Yalçın, 2021 yılında yeni tip koronavirüs salgınının sona ermesini ve Beşiktaş'ın şampiyon olmasını diledi.

Beşiktaş Teknik Direktörü Sergen Yalçın: İyi bir pozisyona geldik
Beşiktaş Teknik Direktörü Sergen Yalçın: İyi bir pozisyona geldik
Beşiktaş Teknik Direktörü Sergen Yalçın: İyi bir pozisyona geldik
Beşiktaş Teknik Direktörü Sergen Yalçın: İyi bir pozisyona geldik

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Kaynak: AA

Son Dakika Spor Beşiktaş Teknik Direktörü Sergen Yalçın: 'İyi bir pozisyona geldik' - Son Dakika Spor


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