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Beşiktaş Teknik Direktörü Sergen Yalçın reklam yıldızı oldu - Son Dakika

Beşiktaş Teknik Direktörü Sergen Yalçın reklam yıldızı oldu

03.07.2021 10:33
Beşiktaş Teknik Direktörü Sergen Yalçın reklam yıldızı oldu, System.String[]

Beşiktaş ile anlaşmaya vararak yeniden sözleşme imzalayan Sergen Yalçın'a saha dışından da çeşitli teklifler gelmeye devam ediyor. Daha önce pek çok büyük markanın reklam filminde oynayan Yalçın, bu kez bir online sipariş platformunun reklamı için objektiflerin karşısına geçti. Yalçın çekimlerden bir kareyi de sosyal medya hesabı üzerinden paylaştı.

Beşiktaş ile geçen sezonu çifte kupayla kapattıktan sonra siyah beyazlılar ile yeniden anlaşmaya varen teknik direktör Sergen Yalçın, reklam filmi için kameralar karşısında geçti.

Çekimlerden bir kareyi resmi sosyal medya hesabı Instagram'ın hikayeler bölümünden paylaşan başarılı teknik adamın bu gönderisi büyük ilgi çekti. 48 yaşındaki çalıştırıcının 'Getir' markasının reklam filminde boy göstereceği ifade edildi.

Sergen Yalçın daha önce de farklı markaların birkaç reklam filminde oynamıştı.

Sergen Yalçın reklam yıldızı oldu
Sergen Yalçın'ın paylaşımı

EKRANLARIN SEVİLEN YÜZÜ

Yalçın, futbolculuk döneminden bu yana yapımcıların spor camiasından reklamlar için en çok seçtiği isimlerden biri. Acun Ilıcalı'nın programı Yetenek Sizsiniz'deki jürilik performansı da tam not almıştı.

Beşiktaş Teknik Direktörü Sergen Yalçın reklam yıldızı oldu

Sergen Yalçın, Instagram, Beşiktaş, Medya, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Beşiktaş Teknik Direktörü Sergen Yalçın reklam yıldızı oldu - Son Dakika Spor


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