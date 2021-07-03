Beşiktaş Teknik Direktörü Sergen Yalçın reklam yıldızı oldu

Beşiktaş ile geçen sezonu çifte kupayla kapattıktan sonra siyah beyazlılar ile yeniden anlaşmaya varen teknik direktör Sergen Yalçın, reklam filmi için kameralar karşısında geçti.

Çekimlerden bir kareyi resmi sosyal medya hesabı Instagram'ın hikayeler bölümünden paylaşan başarılı teknik adamın bu gönderisi büyük ilgi çekti. 48 yaşındaki çalıştırıcının 'Getir' markasının reklam filminde boy göstereceği ifade edildi.

Sergen Yalçın daha önce de farklı markaların birkaç reklam filminde oynamıştı.

Sergen Yalçın'ın paylaşımı

EKRANLARIN SEVİLEN YÜZÜ

Yalçın, futbolculuk döneminden bu yana yapımcıların spor camiasından reklamlar için en çok seçtiği isimlerden biri. Acun Ilıcalı'nın programı Yetenek Sizsiniz'deki jürilik performansı da tam not almıştı.