Beşiktaş teknik direktörü Sergen Yalçın ve Atiba Hutchinson konuşuyor

Sergen Yalçın'ın açıklamaları...

"2 haftadır bir hazırlık evresi geçiriyoruz. Çok fazla ara vermedik. 10 gün aradan sonra antrenmanlara başladık. Ayrılan oyuncular, gelen oyuncular oldu. Oyuncularımızı tamamen bu maça konsantre etmeye çalıştık. PAOK, Yunanistan'ın en iyi takımlarından biri. İki taraf için de zor bir maç olacak. Umarım iyi mücadele eden biraz da şansı olan taraf kazanır diye düşünüyorum.

İlk defa Şampiyonlar Ligi ön elemesi oynuyoruz, heyecanlıyız. Devam etmek istiyoruz. Bayağı hedeflerimiz var. Sakat olan oyuncularımız var. Douglas yok, Ljajic yok. Dorukhan 7-8 aydır yok. Konsantre olmaya çalışıyoruz. Bizim için çok değerli bir maç. Tur atlayabilirsek önümüze çok daha iyi bakabiliriz. Bu tur geçilmesi gereken, çok önemli bir tur.

ATIBA: GEREKLİ SONUCU ALACAĞIZ

Atiba Hutchinson ise şunları söyledi:

"İdmanlarda ana odağımız turu geçmekti. Kondisyon seviyemiz üst seviyede. Heyecanla maçı bekliyoruz. Amacımız gruplara kalmak. Burada iyi ağırlandık. Misafirperverlikleri için teşekkür ediyorum herkese. Buraya bir amaç uğruna geldik. Elimizden geleni yapıp, buradan galibiyetle ayrılmak istiyoruz."

Antrenmanlara başlamak için uzun bir süre beklemedik. Antrenmanlara erken başlamıştık, kondisyon anlamında geriye düşmedik. Maçı bekliyoruz, bu maçtan gerekli sonucu alacağız. PAOK hafife alınacak bir takım değil, bireysel yetenekleri de olan bir takım ama hocamız bize gerekli taktikleri verdi. Ofansif ve defansif anlamda neler yapmamız gerektiğini biliyoruz."