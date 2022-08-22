Valerien Ismael: "Galibiyet bugün bizim için önemliydi" - Son Dakika
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Valerien Ismael: "Galibiyet bugün bizim için önemliydi"

22.08.2022 09:15
Valerien Ismael: "Galibiyet bugün bizim için önemliydi"

Beşiktaş Teknik Direktörü Valerien Ismael, Fatih Karagümrük karşısında önemli bir galibiyet aldıklarını ve ligin çok uzun bir maraton olduğunu söyledi.

Beşiktaş Teknik Direktörü Valerien Ismael, Fatih Karagümrük karşısında önemli bir galibiyet aldıklarını ve ligin çok uzun bir maraton olduğunu söyledi.

Spor Toto Süper Lig'in 3. haftasında Beşiktaş sahasında Fatih Karagümrük'ü 4-1 mağlup etti. Maçın ardından basın toplantısında konuşan Beşiktaş Teknik Direktörü Valerien Ismael, bu akşam alınan sonuçtan dolayı çok mutlu olduklarını ifade ederek, "Hak ettiğimiz 3 puanı aldık. Planladığımız gibi güçlü başladık, fırsatlar bulduk ve sonrasında golü attık, 2-0 devreye önde girdik. İkinci yarıda aynen devam etmemiz gerektiğini konuştuk. 3. golü de bulduk. Şu an bu noktada futbolcularımızın kafasında geçen sene oynanan Adana Demirspor maçını daha net anlayabiliyorum. Geçen hafta da aynısını yaşadık. Bugün de 3-0'dan sonra 3-1 oldu ama 10-15 dakika biraz geride oynadık ama dik durduk, golü yemedik ve sonrasında 4. golü attık. Çok önemli bir 3 puan aldık. Dinleneceğiz ve bir sonraki iç saha maçımıza hazırlanacağız. Eleştiriler olacaktır. Önemli olan saha içi bu konular değil. Galibiyet bugün bizim için önemliydi. Lig çok uzun bir maraton, maç maç bakacağız. Sivasspor maçında da galibiyet almayı hedefliyoruz" dedi.

"TRANSFER İSİMLERİ HAKKINDA YORUM YAPMIYORUM"

Son zamanlarda adı Beşiktaş ile alınan Dele Alli'nin transferi hakkında sorulan soruya cevap veren Ismael, "İsimler hakkında yorum yapmıyorum. Bu konu hakkında çalışıyoruz. Her gün temas ediyoruz Ceyhun Kazancı ile kadromuzu nasıl daha iyi hale getirebiliriz, kadro derinliğimizi daha fazla yapabiliriz diye. Bir şeyler netleştiğinde muhakkak haber duyulur" şeklinde konuştu.

"CENK TOSUN TAKIMIN İHTİYACI OLDUĞUNDA HAZIR OLACAKTIR"

Cenk Tosun'un sonradan oyuna girmesine değinen Valerien Ismael, "En önemli konu oynadığımız oyun. Cenk bizim için çok önemli bir futbolcu ve sezon uzun. Takımın ona ihtiyacı olduğu anlarda hazır olacaktır. O da oynayıp gollerini atıp takıma katkı sağlayacaktır" ifadelerini kullandı.

"DEĞİŞİKLİK KONUSUNDA KARAR BENİM"

Müsabakanın bir bölümünde taraftarın oyuncu değişiklikleriyle ilgili tezahürat yapması sorusuna cevap veren Fransız teknik adam, "Türkçe anlamıyorum. O yüzden de anlayamadım tezahüratı. Değişiklikler konusunda karar benim. Bunu yaparken yüzde yüz emin olmak isterim. O dengeyi bozmadan hareket etmek isterim" diye konuştu.

(Ozan Buğra Koşar - İsmail Yasin Akçın - İHA)

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Kaynak: İHA

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