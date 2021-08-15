Beşiktaş Teknik Direktörü Yalçın: Diego Costa'yı istemedim, Batshuayi çarşamba günü aramızda olacak

Beşiktaş Teknik Direktörü Sergen Yalçın santrfor olarak neden Michy Batshuayi'yi tercih ettiğini Hürriyet'e anlattı. Atletico Mineiro'ya imza atan Diego Costa transferinin neden gerçekleşmediğini de belirtti.

İşte Yalçın'ın açıklamaları:

"DENGELERİ BOZARDI"

Diego Costa iyi golcü ama fiyatı yüksek. gelseydi takım içindeki dengeleri bozardı. Bu yüzden transferini veto ettim.

"LARIN'LE UYUMLU OLACAKLAR"

Uzun süredir takip ettiğim bir oyuncu. Batshuayi, dikine giden ve rakip defansı kolay geçebilen bir oyuncu. Forvette Larin ile mükemmel bir ikili olacaklarına inanıyorum. Farklı özelliklere sahip ve birbirlerini tamamlayacak nitelikte oyuncular. Batshuayi çarşamba günü İstanbul'a gelecek. Devamlılığı olan oyuncularla işim daha kolay oluyor. Bu bakımdan Batshuayi üçüncü bölgede işimizi çok rahatlatacak.

"STOPER BAKIYORUZ"

Forvet sorununu Batshuayi ile çözdük. Şimdi defansı düşünüyorum. göbekte Vida çok iyi ama kenarları daha çok güçlendirmemiz lazım. çok iyi bir stoper almamız şart. Yöneticilerimiz Diego Godin için çok uğraştı ama eşi Türkiye'ye gelmek istemedi. Bu mevki için çalışmalarımız yoğun şekilde sürüyor. Umuyorum ki gelecek hafta içinde aradığımız stoperi bulacağız."