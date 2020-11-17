Beşiktaş'ta yeni vakaya rastlanılmadığı açıklandı
17.11.2020 00:58
Beşiktaş Kulübü; teknik heyet, futbolcular ve idari personele bugün yapılan Covid-19 testlerinde yeni bir vakaya rastlanılmadığı açıkladı.
Beşiktaş Kulübü; teknik heyet, futbolcular ve idari personele bugün yapılan Covid-19 testlerinde yeni bir vakaya rastlanılmadığı açıkladı.
Siyah-beyazlı kulüpten konu hakkında şu açıklama yapıldı:
"Teknik heyetimiz ve futbolcularımız ile BJK Nevzat Demir Tesisleri'nde görevli idari personelimize bugün Covid-19 PCR testi uygulanmıştır. Yapılan testler neticesinde, herhangi bir yeni vakaya rastlanmadığını kamuoyunun bilgisine saygılarımızla sunarız." - İSTANBUL
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