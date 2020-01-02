Beşiktaş TEM Otoyolunda zincirleme kaza - Son Dakika
Son Dakika Güncel Beşiktaş TEM Otoyolunda zincirleme kaza - Son Dakika

Beşiktaş TEM Otoyolunda zincirleme kaza

6 saat önce

Beşiktaş, TEM Otoyolu'nda 3 aracın karıştığı zincirleme kaza nedeniyle bir şerit trafiğe kapanırken, Fatih Sultan Mehmet Köprüsü yönünde trafik yoğunluğu yaşandı.

Beşiktaş TEM Otoyolunda zincirleme kaza, System.String[]
Beşiktaş, TEM Otoyolu'nda 3 aracın karıştığı zincirleme kaza nedeniyle bir şerit trafiğe kapanırken, Fatih Sultan Mehmet Köprüsü yönünde trafik yoğunluğu yaşandı.

Kaza, Fatih Sultan Mehmet Köprüsü yönü, TEM Baltalimanı ayrımında saat 15.50 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 34 BTK 99 plakalı otomobilin sürücüsü Hakan Yılmaz, köprü yönüne ilerlediği sırada trafiğin yavaşlaması üzerine sol şeride geçmek istedi. Yılmaz, orta şeritten sol şeride yöneldiği sırada, önce yanından geçen 44 DE 595 plakalı otomobile ardından da 16 RV 320 plakalı hafif ticari araca çarptı. Kazada, ölen ya da yaralanan olmazken, araçta da hasar meydana geldi. Kaza nedeniyle, sol şerit trafiğe kapatılırken, Fatih Sultan Mehmet Köprüsü yönünde trafik yoğunluğu oluştu.


- İstanbul
Fatih Sultan, TEM Otoyolu, Beşiktaş, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 02.01.2020 04:50 Kaynak: DHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Beşiktaş'ın gündemindeki Pedro'ya Brezilya'dan teklif var
Beşiktaş'ın kamp kadrosuna Muhayer Oktay ve Orkan Çınar alınmadı Lazio ve Fiorentina, Burak Yılmaz'ı istiyor Tyler Boyd, Ankaragücü'ne gidiyor

Son Dakika Haberleri
23:10 ABD'de aromalı elektronik sigara yasaklandı - Son Dakika
23:05 Dışişleri Sözcüsü Aksoy'dan, 'Eastmed' projesi anlaşmasına tepki - Son Dakika
23:04 Elazığ'da ev yapımı konserveden zehirlenen 6 kişi, yoğun bakımda - Son Dakika
23:03 Karbonmonoksit gazından zehirlenen kişi öldü - Son Dakika
23:02 İki katlı evi küle çeviren yangında 3 kişi dumandan etkilendi - Son Dakika
22:42 Son dakika: Libya Devlet Yüksek Konseyi, asker gönderme kararını memnuniyetle karşıladı - Son Dakika
22:27 Gaziantep'te 727 polisin katıldığı ve 24 saat sürecek uyuşturucu operasyonu başlatıldı - Son Dakika

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 2.1.2020 23:21:19. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Beşiktaş TEM Otoyolunda zincirleme kaza - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]