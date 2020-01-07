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Beşiktaş tempo yükseltti

6 saat önce

İkinci yarı hazırlıklarını Antalya Belek'te sürdüren Beşiktaş, bu sabah yaptığı antrenmanla çalışmalarına devam etti.

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İkinci yarı hazırlıklarını Antalya Belek'te sürdüren Beşiktaş, bu sabah yaptığı antrenmanla çalışmalarına devam etti. Teknik Direktör Abdullah Avcı yönetiminde gerçekleşen idman 1,5 saat sürdü. İdman öncesinde futbolcularla kısa bir toplantı yapan Avcı, siyah-beyazlı ekibe sağlık kurulu danışmanı olarak göreve getirilen Tekin Kerem Ülkü'yü de oyuncularla tanıştırdı. Isınma koşularıyla başlayan ve istasyon çalışmasıyla devam eden idmanda, daha sonra top kapma çalışması yapıldı. Takımı 3 gruba ayıran Avcı, pas çalışması sırasında sık sık oyuncularına uyarılarda bulundu. Pas idmanının ardından savunma-hücum organizasyonları yapılırken, bu antrenman sırasında defans oyuncularının başarısı dikkat çekti. Savunmacılar, hücum edenlere gol şansı vermezken, kaleci Ersin de Burak Yılmaz'ın penaltısını kurtardı ve geçit vermedi. Antrenmanın son bölümünde ise dar alanda çift kale maç yapıldı. Antrenmanın ardından Elneny soğuma idmanı yaparken, Umut Nayir, Tyler Boyd ve Güven Yalçın ise orta-şut antrenmanı gerçekleştirdi.


Soğuk algınlığı nedeniyle son 2 antrenmana katılamayan Victor Ruiz takımla birlikte çalışırken, sakatlığını atlatan Burak Yılmaz da Antalya'da ilk kez takımla birlikte çalıştı. Dorukhan Toköz ise bireysel antrenmanını sürdürdü.


Antalya'da hazırlıklarına devam eden Beşiktaş, yarın saat 17.00'de ilk hazırlık maçında Macaristan temsilcisi Mezokovesd Zsory ile karşı karşıya gelecek.


Beşiktaş, Antalya, Sabah, Belek, Spor, Son Dakika

Kaynak: Hürriyet

Haber Yayın Tarihi: 07.01.2020 02:34 
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