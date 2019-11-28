Son Dakika Haberleri: Beşiktaş Tersanesi Yunanistan'da ofis açtı
Son Dakika Güncel Beşiktaş Tersanesi Yunanistan'da ofis açtı - Son Dakika

Beşiktaş Tersanesi Yunanistan'da ofis açtı

6 saat önce

Yalova'nın Altınova ilçesinde bulunan Beşiktaş Tersanesi, resmi internet sitesi aracılığı ile Yunanistan'ın başkenti Atina'da bir ofis açtıklarını duyurdu.

Beşiktaş Tersanesi Yunanistan'da ofis açtı, System.String[]

Yalova'nın Altınova ilçesinde bulunan Beşiktaş Tersanesi, resmi internet sitesi aracılığı ile Yunanistan'ın başkenti Atina'da bir ofis açtıklarını duyurdu. Tersane, bu sayede dünyaya açılmayı hedefliyor.


Kuruluşundan bu yana bin 500'ün üzerinde gemiye bakım, onarım ve havuzlama hizmeti veren Beşiktaş Tersanesi dünyaya açılıyor. Atina'da bir ofis açan Beşiktaş Tersanesi, açılışını birçok ülkeden gelen davetlilerin katıldığı bir törenle gerçekleştirdi. Firma, yeni ofis açılışını resmi internet sitesi kanalıyla da duyurdu. Yapılan açıklamada, "Beşiktaş tersane olarak 21 Kasımda Atina ofisi açılışını kutladık. Önde gelen nakliyat şirketlerinden 150 misafiri Alimos'daki yeni ofisimize kokteyl ile ağırladık. Kuruluşundan bu yana Beşiktaş Tersanesi bin 500'ün üzerinde gemi bakım, onarım ve havuzlama gerçekleştirmiştir. Çalışan mutluluğu, iş güvenliği ve zamanında proje teslimi sayesinde tersanemiz dünyanın önde gelen denizcilik firmalarının ilk tercihi olmaya devam etmektedir. Maersk Tankers (Danimarka), Centrofin (Yunanistan), Motia (İtalya), Laeisz (Almanya), Celsius (Danimarka) ve BW-Hafnia (Singapur) tersanemizi sürekli ziyaret eden firmalar arasındadır. Çalışanlarımızın ve alt yüklenicilerimizin desteğiyle Dünya'nın önde gelen bakım ve onarım tersanesi olma iddiamızı yıllar boyunca sürdüreceğimize inancımız tamdır" denildi. - YALOVA

Beşiktaş Tersanesi, Yunanistan, Beşiktaş, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 28.11.2019 03:58 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Canlı yayın yapan muhabiri domuz kovaladı
Beşiktaş-Slovan Bratislava maçında tribünler boş kaldı! Lens ve Atiba tribünde Bakan Turhan'dan Atlas Global açıklaması: Önceliğimiz yolcuların mağduriyetlerini gidermektir

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 28.11.2019 22:09:59. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Beşiktaş Tersanesi Yunanistan'da ofis açtı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]