Beşiktaş test başvurusu yaptı - Son Dakika

Beşiktaş test başvurusu yaptı
6 saat önce
Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim'in korona virüs testinin pozitif çıkmasının ardından, sarı-kırmızılı ekiple 15 Mart'ta karşılaşan Beşiktaş, takım halinde virüs taramasından geçecek.
Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim'in korona virüs testinin pozitif çıkmasının ardından, sarı-kırmızılı ekiple 15 Mart'ta karşılaşan Beşiktaş, takım halinde virüs taramasından geçecek.
Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim'in korona virüs testinin pozitif çıkmasının ardından, Beşiktaş korona virüs taramasından geçme kararı aldı. Sarı-kırmızılı ekiple 15 Mart Pazar günü seyircisiz maçta karşı karşıya gelen aiyah-beyazlılar, yaşanan gelişmenin ardından test yaptıracak.
(İHA)
Haber Yayın Tarihi: 23.03.2020 11:10 Kaynak: İHA
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