Beşiktaş, tezahüratlar ve meşalelerle derbiye uğurlandı - Son Dakika
Son Dakika Spor Beşiktaş, tezahüratlar ve meşalelerle derbiye uğurlandı - Son Dakika Spor

Beşiktaş, tezahüratlar ve meşalelerle derbiye uğurlandı

6 saat önce

Süper Lig'in 16'ncı haftasında bu akşam Fenerbahçe deplasmanına çıkacak Beşiktaş, taraftarlarının tezahüratları eşliğinde Kadıköy'e doğru yola çıktı.

Beşiktaş, tezahüratlar ve meşalelerle derbiye uğurlandı, System.String[]

Süper Lig'in 16'ncı haftasında bu akşam Fenerbahçe deplasmanına çıkacak Beşiktaş, taraftarlarının tezahüratları eşliğinde Kadıköy'e doğru yola çıktı.

Ümraniye Nevzat Demir Tesisleri'nden saat 17.15'te çıkış yapan Beşiktaş kafilesini yaklaşık 500 kadar Siyah-beyazlı taraftar uğurladı. Tezahüratlar ve meşaleler eşliğinde tesislerden çıkış yapan takım otobüsü, güvenlik önlemleri altında Ülker Stadyumu Fenerbahçe Şükrü Saracoğlu Spor Kompleksi'ne gitti.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

Taraftarlardan görüntüler

Takım otobüsünün tesislerden çıkışı

Genel detaylar


Fenerbahçe, Beşiktaş, Kadıköy, Spor, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 22.12.2019 05:26 Kaynak: DHA
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