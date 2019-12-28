Beşiktaş, TFF'ye dava açamaz

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), Fenerbahçe ile oynadığı maçın VAR kayıtları ile hakem, gözlemci ve temsilci raporlarının açıklanmasını isteyen Beşiktaş Kulübü'ne çok sert bir yanıt verdi.



Siyah beyazlı kulübe TFF'den gönderilen yazıda, müsabaka görevlilerinin raporlarının Futbol Disiplin Talimatı uyarınca disiplin soruşturmalarında delil olarak kabul edildiği belirtilerek, "Raporlar sadece soruşturma kapsamındaki ilgili taraflarla paylaşılmaktadır" denildi.



Mevcut uygulama sürecek



TFF, Beşiktaş'ın açıklanmasını talep ettiği VAR kayıtlarıyla ilgili olarak da, "IFAB'ın VAR Uygulamaları El Kitapçığı'nın VAR kayıtlarının kamuoyu ile paylaşılmayacağına ilişkin düzenlemelerine göre, VAR kayıtları sadece eğitim amaçlı kullanılmaktadır.



VAR kayıtlarının paylaşılmamasını tavsiye eden IFAB, bu husustaki nihai kararın ülke federasyonlarına ait olduğunu belirtmiştir. Bu kapsamdaki uygulama Avrupa ülkelerinin büyük bir çoğunluğunda olduğu gibi mevcut şekliyle sürdürülecektir" bilgisini verdi.



Tüm kulüpler imzaladı



Beşiktaş'ın diğer kulüplerle birlikte sezon başında imzaladığı taahhütnameye dikkat çekilerek şöyle denildi: "TFF yargı kurullarının yetkisinde olan hususlarda adli mercilere başvurulması halinde 5894 Sayılı Kanun, TFF Statüsü ve kulübünüz tarafından verilen taahhütnameden kaynaklanan haklarımızın saklı olduğunu hatırlatırız."



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