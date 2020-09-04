Beşiktaş, The Land of Legens Cup'ta 3'üncü oldu

Beşiktaş, yeni sezon hazırlıkları kapsamında katıldığı The Land of Legends Cup'ın 3'üncülük maçında Fraport TAV Antalyaspor'u 3-0 mağlup etti ve turnuvayı 3'üncü sırada noktaladı.
Siyah beyazlı ekibe Vodafone Park'ta galibiyeti getiren golleri 3'üncü dakikada Atakan Üner, 40'ıncı dakikada Bernard Mensah ve 86'ncı dakikada İlkay İşler kaydetti.The Land Of Legends Cup'ta final maçı yarın saat 21.00'de Fenerbahçe ile Demir Grup Sivasspor arasında Ülker Stadyumu'nda oynanacak.
Haber Yayın Tarihi: 04.09.2020 22:56 - Kaynak: DHA
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