Beşiktaş, Tom Carroll ve Jimmy Cabot'u listesine aldı

Beşiktaş'ta transfer görüşmeleri hız kazandı. Devre arasında bu yana bir çok isimle temasa geçen siyah beyazlıların gündemine gelen son isim Tom Carroll oldu. Beşiktaş yönetimi aslında orta sahaya bir takviye yapmayı düşünmüyordu. Ancak kiralık olarak forma giyen Elneny'nin takımdan ayrılma ihtimaline karşılık alternatif isimler değerlendirmeye alındı.

Bir yandan Sergen Yalçın'ın scout ekibi tarafından getirilen isimlerin peşinde koşuluyor, diğer yandan sözleşmesi biten ya da bitecek oyuncularla ilgili araştırmalar yapıyor. Siyah-beyazlıların önüne son olarak Swansea'de forma giyen İngiliz oyuncu Tom Carroll'ın ismi geldi.

BEDELSİZ OLARAK GELEBİLİR

28 yaşındaki sol ayaklı 8 numaralı oyuncunun sözleşmesinin feshedildiği, istemesi durumunda bedelsiz olarak getirilebileceği menajerler tarafından iletildi. Daha önce yönetime "Menajer oyuncusu istemiyorum" talimatı veren teknik direktör Sergen Yalçın'ın listesinde Carroll'ın adının "Muhtemel sözleşmesi bitecek uygun oyuncular" arasında yer aldığı ortaya çıktı. Üst sıralarda olmasa da teknik patron Yalçın'ın, Carroll teklifini değerlendirebileceği bildirildi.

TOM CARROLL KİMDİR?

İngiliz oyuncu kariyerindeki en uzun süreli sakatlığı 2018-19 sezonunda yaşadı. Kalçasından sakatlanan Carroll, 58 gün sahalardan uzak kalırken, takımı adına da 8 maçta görev yapamadı. Profesyonel kulüp kariyerinde toplam 237 maça çıkan Carroll, 10 gol atarken, 25 de asist yaptı. Toplam 35 gole direkt katkı sağlayan İngiliz oyuncu, en çok formayı (103) Swansea City'de giydi. 28 yaşındaki yıldız Tottenham'da 56, QPR'de de 26 karşılaşmada şans buldu.

JİMMY CABOT KAPIYI ARALADI

Bu arada Avrupa basını, Beşiktaş'ın yeni sezon öncesinde bonservis bedeli olmadan transfer yapmak istemesi nedeniyle sözleşmesi sona eren isimlerle görüşmeler yaptığını yazıyor. Son olarak Fransız La Dauphine gazetesi, bonservisi elinde olan 26 yaşındaki sağ kanat oyuncusu Jimmy Cabot'a Beşiktaş ve Hollanda Ligi'nden tekliflerin olduğunu iddia etti.

"ŞAMPİYONLUK İSTİYORUM"

Fransız oyuncu teklifler için; "Birkaç teklif var, ama acele etmek istemiyorum. Şampiyonluk kazanmak için çok çalışmam gereken harika bir proje istiyorum. Seçimim için acele etmek istemiyorum" sözlerini kullandı.

JIMMY CABOT KİMDİR?

Fransız ekibiyle yollarını ayıracak olan Jimmy Cabot, profesyonel kulüp kariyerinde 202 resmi maça çıktı. Bu periyotta 23 gol atan, 24 de asist yapan kanat oyuncusu toplamda 47 gole doğrudan katkı sağladı. 26 yaşındaki yıldız Troyes'te 61 maçta forma giyerken, Lorient formasını ise tam 141 kez terletti. Jimmy Cabot sadece 2016-17 sezonunda yaşadığı baldır sakatlığı sebebiyle Lorient adına 6 resmi maçı kaçırdı. Bunun dışında bir sakatlık yaşamadı. (Sabah)