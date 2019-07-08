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Beşiktaş top başı yaptı

48 dakika önce

- Antrenmandan detaylar Toplu fotoğraf çekimi Beşiktaş Teknik Direktörü Abdullah Avcı'dan detaylar Ricardo Quaresma'dan detaylar Vida'nın hafif şekilde sakatlanması Beşiktaş Futbol Takımı, Spor Toto Süper Lig'de 2019-2020 sezonunun hazırlıklarına Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve...

- Antrenmandan detaylar
Toplu fotoğraf çekimi
Beşiktaş Teknik Direktörü Abdullah Avcı'dan detaylar
Ricardo Quaresma'dan detaylar
Vida'nın hafif şekilde sakatlanması Beşiktaş Futbol Takımı, Spor Toto Süper Lig'de 2019-2020 sezonunun hazırlıklarına Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'nde başladı.
Beşiktaş top başı yaptı
Haber Yayın Tarihi : 08.07.2019 08:26 Kaynak: AA
Ricardo Quaresma, Abdullah Avcı, Beşiktaş, Futbol, Güncel
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