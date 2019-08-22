Beşiktaş, Tottenham'dan Georges-Kevin N'Koudou ile 4 yıllık sözleşme imzalandığını resmen açıkladı.
20 dakika önce
Beşiktaş, Tottenham'dan Georges-Kevin N'Koudou ile 4 yıllık sözleşme imzalandığını resmen açıkladı.
Haber Yayın Tarihi: 22.08.2019 02:07 Kaynak: İHA
Beşiktaş, Tottenham'dan Georges-Kevin N'Koudou ile 4 yıllık sözleşme imzalandığını resmen açıkladı. - İSTANBUL
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