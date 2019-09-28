Son Dakika Haberleri: Beşiktaş, Trabzon'a 3 eksikle gidiyor
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Beşiktaş, Trabzon'a 3 eksikle gidiyor

1 saat önce

Beşiktaş'ın Süper Lig'in 6. haftasında deplasmanda karşı karşıya geleceği Trabzonspor maçı kamp kadrosu açıklandı.

Beşiktaş, Trabzon'a 3 eksikle gidiyor, System.String[]

Beşiktaş'ın Süper Lig'in 6. haftasında deplasmanda karşı karşıya geleceği Trabzonspor maçı kamp kadrosu açıklandı. Siyah-beyazlılarda sakatlığı bulunan Ruiz ve cezalı olan Adem Ljajic ile Elneny maç kadrosuna alınmadı.


Süper Lig'in 6. haftasında yarın deplasmanda Trabzonspor ile karşılaşacak olan Beşiktaş'ta kamp kadrosu açıklandı. Siyah-beyazlılarda sakatlığı bulunan Victor Ruiz'in yanı sıra cezalı olan Elneny ve Ljajic maç kadrosunda yer almadı. Teknik Direktör Abdullah Avcı'nın Trabzonspor maçı kadrosunda belirlediği isimler şu şekilde:


"Karius, Utku, Douglas, Gökhan Gönül, Vida, Roco, Caner, Rebocho, Hutchinson, Necip, Muhayer Oktay, Dorukhan, Oğuzhan Özyakup, Orkan, Diaby, Lens, Boyd, N'Koudou, Umut Nayir, Burak." - İSTANBUL

Trabzonspor, Beşiktaş, Spor

Haber Yayın Tarihi: 28.09.2019 03:04 Kaynak: İHA
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