Son Dakika Haberleri: Beşiktaş, Trabzon'a Geldi

Beşiktaş, Trabzon'a Geldi

1 saat önce

Spor Toto Süper Lig'in 27'nci haftasında yarın deplasmanda Çaykur Rizespor ile karşılaşacak olan Beşiktaş, Trabzon'a geldi.

Beşiktaş, Trabzon'a Geldi, System.String[]


Spor Toto Süper Lig'in 27'nci haftasında yarın deplasmanda Çaykur Rizespor ile karşılaşacak olan Beşiktaş, Trabzon'a geldi.

Trabzon Havalimanı'na özel uçakla saat 17: 30 sıralarında gelen Beşiktaş kafilesini bir grup siyah beyazlı taraftar karşılayarak takımları lehine tezahüratlarda bulundu. Polis kordonu altında dış hatlar terminaline gelen yolcu salonundan çıkış yapan Beşiktaş kafilesi, daha sonra kendilerini bekleyen otobüsle Rize'ye, konaklayacakları otele hareket etti.

Siyah beyazlıların Çaykur Rizespor maçı kadrosunda Quaresma, Adriano ve Mustafa Pektemek yer almadı. - Trabzon

»  »      Haber Yayın Tarihi : 07.04.2019 06:59 Kaynak: DHA

Çaykur Rizespor, Trabzon, Beşiktaş, Spor
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Beşiktaş Altyapısında Forma Giyen Gürkan Varlık, Gareth Bale Golü Attı Beşiktaş'ta Quaresma Sakatlandı Beşiktaş'tan Ayrılıp Porto'ya Giden Pepe, Ayrılık Sonrası İlk Kez Konuştu! Rıdvan Dilmen'den Fenerbahçe Tepkisi: Maşallah Rekor Kırıyorlar
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 7.4.2019 20:12:11. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Beşiktaş, Trabzon'a Geldi
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]