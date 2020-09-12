Süper Lig'de yeni sezonun ilk haftasında yarın Trabzonspor ile karşılaşacak Beşiktaş, Trabzon'a geldi.

Beşiktaş kafilesi, Sabiha Gökçen Havalimanı'ndan kalkan özel uçakla yaklaşık 1.5 saat süren yolculuk sonrası Trabzon'a ulaştı. Siyah-beyazlı kulübün başkanı Ahmet Nur Çebi, asbaşkan, futbol A takımı ve Ümraniye Nevzat Demir Tesisleri'nden sorumlu yönetim kurulu üyesi Emre Kocadağ ile taraftar ve Süleyman Seba ile Akatlar tesislerinden sorumlu yönetim kurulu üyesi Bilgihan Sürmen, takımla birlikte Trabzon'a geldi. Kafile, havalimanından kara yoluyla konaklayacağı otele geçti.