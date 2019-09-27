Beşiktaş, Trabzonspor hazırlıklarını sürdürdü! Victor Ruiz katılmadı...
1 saat önce
BJK Nevzat Demir Tesisleri'nde teknik direktör Abdullah Avcı yönetiminde basına kapalı gerçekleştirilen antrenmanda, futbolcuların ısınma hareketleri, pas ve dar alanda top kontrolü çalışmalarının ardından minik kale maç yaptığı bildirildi.
BJK Nevzat Demir Tesisleri'nde teknik direktör Abdullah Avcı yönetiminde basına kapalı gerçekleştirilen antrenmanda, futbolcuların ısınma hareketleri, pas ve dar alanda top kontrolü çalışmalarının ardından minik kale maç yaptığı bildirildi.
Taktik programının yer aldığı çalışmalarla devam eden antrenmanın tam sahada oynanan çift kale maç ve şut çalışmasıyla tamamlandığı belirtildi.
Tedavisine devam eden Victor Ruiz'in idmana katılmadığı aktarıldı.
Siyah-beyazlı takım, hazırlıklarını yarın yapacağı antrenmanla tamamlayacak ve karşılaşma için özel uçakla Trabzon'a gidecek.
Haber Yayın Tarihi: 27.09.2019 02:56
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