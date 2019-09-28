Son Dakika Haberleri: Beşiktaş, Trabzonspor maçına hazır
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Beşiktaş, Trabzonspor maçına hazır

1 saat önce

Beşiktaş, Süper Lig'in 6. haftasında Trabzonspor ile oynayacağı maçın hazırlıklarını bugün yaptığı antrenmanla tamamladı.

Beşiktaş, Trabzonspor maçına hazır, System.String[]

Beşiktaş, Süper Lig'in 6. haftasında Trabzonspor ile oynayacağı maçın hazırlıklarını bugün yaptığı antrenmanla tamamladı.

BJK Nevzat Demir Tesisleri'nde Teknik Direktör Abdullah Avcı yönetiminde yapılan antrenman, kondisyon ve taktik çalışmasıydı. İdman, sahada yapılan ısınma koşuları, istasyon koşuları ve streching çalışması ile başladı. Ardından pas çalışması, 5'e 2 çalışması, dar alanda oyun kontrol pas çalışması ve taktik programının yer aldığı çalışmalar gerçekleştirildi. Antrenman tam sahada yapılan çift kale taktik maçı ve şut çalışması ile tamamlandı.

Antrenmana tedavisi devam edilen Victor Ruiz katılmadı.

Beşiktaş, bugün saat 18.30'da özel uçakla Trabzon'a gidecek ve kampa girecek.

(İHA)

Beşiktaş Spor Kulübü, Trabzonspor, Beşiktaş, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 28.09.2019 03:10 Kaynak: İHA
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