Beşiktaş - Trabzonspor maçına Uğurcan Çakır için geliyorlar! Liverpool, Tottenham, Sevilla... - Son Dakika
Son Dakika Spor Beşiktaş - Trabzonspor maçına Uğurcan Çakır için geliyorlar! Liverpool, Tottenham, Sevilla... - Son Dakika Spor

Beşiktaş - Trabzonspor maçına Uğurcan Çakır için geliyorlar! Liverpool, Tottenham, Sevilla...

6 saat önce

Trabzonspor'un genç kalecisi Uğurcan Çakır, gösterdiği performansla Avrupa'nın büyük takımlarının ilgisini çekmeye devam ediyor.

Beşiktaş - Trabzonspor maçına Uğurcan Çakır için geliyorlar! Liverpool, Tottenham, Sevilla..., System.String[]

Trabzonspor'un genç kalecisi Uğurcan Çakır, gösterdiği performansla Avrupa'nın büyük takımlarının ilgisini çekmeye devam ediyor.


Bordo-Mavililer'in başarılı kalecisi Uğurcan Çakır için Beşiktaş mücadelesi ayrı bir önem taşıyacak. İki sezondur gösterdiği performansla birçok maçta yıldızlaşan 23 yaşındaki eldiven, Avrupa devlerinin ilgisini çekmeyi başarmıştı.


Genç eldiveni bu akşam İngiliz devleri Liverpool, Tottenham ve Everton'un yanı sıra İspanyol temsilcisi Sevilla'nın scout ekipleri çıplak gözle izleyecek.


Trabzonspor, Beşiktaş, Sevilla, Spor, Son Dakika

Kaynak: Hürriyet

Haber Yayın Tarihi: 22.02.2020 12:20 
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