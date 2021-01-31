Trabzonspor Teknik Direktörü Abdullah Avcı - Son Dakika

Trabzonspor Teknik Direktörü Abdullah Avcı

31.01.2021 22:09

Süper Lig'in 22. haftasında Beşiktaş'ı deplasmanda 2-1 yenen Trabzonspor'un teknik direktörü Abdullah Avcı, kazanmanın mutluluğunu yaşadıklarını söyledi.

Süper Lig'in 22. haftasında Beşiktaş'ı deplasmanda 2-1 yenen Trabzonspor'un teknik direktörü Abdullah Avcı, kazanmanın mutluluğunu yaşadıklarını söyledi.

Avcı, karşılaşmanın ardından düzenlenen basın toplantısında yaptığı açıklamada, 8 günde üçüncü maça çıktıklarına ve son olarak haftaya lider giren Beşiktaş ile karşılaştıklarına dikkati çekerek, "Aslında oyun istediğimiz gibi başladı. Öne geçtiler. Özellikle böyle büyük takıma karşı hamle yapıp kazanmak son derece önemliydi." dedi.

İyi bir çıkış yakaladıklarını vurgulayan Avcı, "Çok karakterli, 25-26 yaş ortalaması olan bir takımımız var. Hafta hafta bakıyoruz. Beraber oynayan, yüksek enerjili bir oyuncu grubumuz var. Trabzon şehri ve Trabzonspor her zaman yukarıda olur. Adım adım tekrar kendimizi yukarıya atıyoruz." diye konuştu.

TFF Süper Kupa'yı kazanmalarının ardından eski takımı Beşiktaş karşısına çıktıklarını hatırlatan Avcı, "Beşiktaş'tan ayrılalı 367 gün oldu. Tam bir sene sonra burada olmak güzel. Tarihine saygılı olduğum 'Şeref'ine, Hakkı'sına' saygılı olduğum, Süleyman Seba ile tanışma mutluluğu yaşadığım bir camia. Beşiktaş da iyi takım, iyi yoldalar. İyi de bir hocaları var. Başarılar diliyorum." değerlendirmesinde bulundu.

"Abdullah Avcı'yı kimse parayla tartamaz"

Sosyal medyada hem Beşiktaş'tan hem Trabzonspor'dan maaş aldığı yönündeki eleştirilerin hatırlatılması üzerine Avcı, şunları söyledi:

"Bu işler hukuksal işler. Başakşehir, milli takım, Beşiktaş ve bugün Türkiye'nin en büyük kulüplerinden Trabzonspor'u çalıştırıyorum. Çalıştığım yerlerde ne girerken ne çıkarken para konuşmadım. Milli takım da buna dahil. Abdullah Avcı'yı kimse parayla tartamaz. Bana nasıl hissettirirseniz ben öyle davranırım. Beşiktaş'ın tarihine, içindeki insanlara, kulübe saygım var. Onlara da başarılar diliyorum."

Ligde adım adım ilerlemek istediklerini anlatan Avcı, "Şu an ligin tepesiyle puan farkımızın ne olduğunu bilmiyorum. Soyunma odasında öğrendim. 12 puandan 9'a inmiş. Kronik yorgunluklar başladı. Sağlıkla boğuştuğumuz dünyada futbol sektörü ayakta durmaya çalışıyor. Gayem kavganın, kaosun olmadığı, çatışmanın olmadığı şeyler seyrettirmek." ifadelerini kullandı.

Avcı, maçın ilk dakikasında sakatlanan Abdulkadir Parmak'ın Medipol Başakşehir karşısında da bir sakatlık yaşadığını vurgulayarak, "Kupa finalinde sakatlandı. Yeni oyuncuların gelmesiyle kulübedeki rekabet artıyor. Oyuncular formalarını kaybetmek istemiyor. Sorumluluk almak ve oynamak istedi. Maçın başında oldu, yapacak bir şey yok." şeklinde konuştu.

Trabzonspor Teknik Direktörü Abdullah Avcı
Trabzonspor Teknik Direktörü Abdullah Avcı
Trabzonspor Teknik Direktörü Abdullah Avcı
Trabzonspor Teknik Direktörü Abdullah Avcı

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Kaynak: AA

Son Dakika Spor Trabzonspor Teknik Direktörü Abdullah Avcı - Son Dakika Spor


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