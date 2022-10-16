Beşiktaş-Trabzonspor maçının ardından - Son Dakika
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Beşiktaş-Trabzonspor maçının ardından

16.10.2022 23:49

Spor Toto Süper Lig'in 10. haftasında Trabzonspor'la 2-2 berabere kalan Beşiktaş'ın teknik direktörü Valerien Ismael, karşılaşmada çok hata yaptıklarını söyledi.

Spor Toto Süper Lig'in 10. haftasında Trabzonspor'la 2-2 berabere kalan Beşiktaş'ın teknik direktörü Valerien Ismael, karşılaşmada çok hata yaptıklarını söyledi.

Maçın ardından düzenlenen basın toplantısında konuşan Ismael, "Çok üzgünüz. Evimizde galip gelemediğimiz 3. maç oldu. Maç içinde topa daha fazla sahip olduk. İyi oynadığımızı düşünüyorum. Çok fazla hata yaptık. Bu hataları da Trabzonspor cezalandırdı. İkinci yarı şansımız daha fazlaydı. Fırsatları yakaladık ama değerlendiremedik, iki kere geri geldik ama yetmedi. Çalışmaya ve gelecek haftadan itibaren galibiyet serimize devam edeceğiz." diye konuştu.

Ismael, taraftarların istifa tezahüratı ile ilgili olarak, "Hepimiz üzgünüz. Tepkiler bu yüzdendir, bu durumu anlayabiliyorum. Pozisyonumuz hala yukarılarda ve puan farkı çok yakın. Lig ekimde değil mayıs ayında kazanılıyor." şeklinde görüş belirtti.

Tecrübeli hoca, çift forvete dönmesiyle ilgili olarak "Daha fazla tehlikeli olmak için bir şeyler yapmamız gerekiyordu, bunu Cenk'le yaptık. Hafta içinde çok çalıştı ve bu şansı hak etmişti. Hak ettiği bir golle ödülünü aldı." ifadelerini kullandı.

Ismael, şöyle devam etti:

"Maçtaki değişiklik kararlarını ben veriyorum. Bazen 3 Türk kuralı bu kararları zorlaştırıyor. Doğru dengeyi bulmamız gerekiyor. Muleka sağ kanattaki pozisyonunda goller attı. Forvetimizde Weghorst, Cenk ve Muleka var. Muleka soldan hücum ettiğimiz aksiyonlarda sağdan etkili oluyor."

Tecrübeli hoca, Gedson Fernandes yerine Dele Alli tercihi ile ilgili olarak ise "Dele hücuma dönük orta saha. Skor katkısı yapan bir oyuncu. Bazı kararlar var, bu kararları almak kolay olmuyor. Futbolcularımıza da bunu anlatıyoruz." diye konuştu.

Rachid Ghezzal'ın sakatlığına da değinen Ismael, "Bu konunun bir risk olduğunu biliyorduk. Kontrollü gittik aslında. 90 dakikayı tamamlaması zor olabilirdi. Tüm hafta takımla idman yaptı ve tüm mesafeleri kat etti. Fenerbahçe ve Giresun maçına göre daha hazırdı. Durumu yarın netleşecek." ifadelerini kullandı.

Siyah-beyazlı teknik adam bu sezon ilk kez 11'de başlayan Francisco Montero için ise "İyi oynadı. Biz oyunu kurarken belirli bir denge gözetiyoruz. Montero bugüne hazırdı. Kendisi için de zordu ama kalitesini ve rekabete hazır olduğunu gösterdi. Bu da tüm oyuncularımıza fırsat geldiğinde değerlendirmeleri konusunda mesaj olabilir." şeklinde konuştu.

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Kaynak: AA

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