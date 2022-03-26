Beşiktaş, Trabzonspor maçının hazırlıklarını sürdürdü - Son Dakika
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Beşiktaş, Trabzonspor maçının hazırlıklarını sürdürdü

26.03.2022 14:59

Beşiktaş, Spor Toto Süper Lig'in 31. haftasında Trabzonspor ile deplasmanda oynayacağı maçın hazırlıklarını sürdürdü.

Beşiktaş, Spor Toto Süper Lig'in 31. haftasında Trabzonspor ile deplasmanda oynayacağı maçın hazırlıklarını sürdürdü.

BJK Nevzat Demir Tesisleri'nde teknik direktör Valerien Ismael yönetiminde gerçekleştirilen ve basın mensuplarına 20 dakikası açık olan idmanda siyah-beyazlı oyuncular, ısınma ve pas çalışması yaptı.

Taktik programın ardından dar alanda oynanan çift kale maçla antrenman tamamlandı.

Belinde ağrısı olan Josef de Souza çalışmaya katılmazken, Miralem Pjanic ise özel program dahilinde çalıştı. Sakatlıkları geçen Oğuzhan Özyakup ile Welinton Souza, takımla çalıştı.

Sergen Yalçın'ın ardından takımın teknik direktörlüğünü yapan Önder Karaveli de çalışmayı saha kenarında takip etti.

Siyah-beyazlı ekip, Trabzonspor ile oynayacağı maçın hazırlıklarına bir günlük iznin ardından 28 Mart Pazartesi günü yapacağı çalışmayla devam edecek.

Beşiktaş, Trabzonspor maçının hazırlıklarını sürdürdü
Beşiktaş, Trabzonspor maçının hazırlıklarını sürdürdü
Beşiktaş, Trabzonspor maçının hazırlıklarını sürdürdü
Beşiktaş, Trabzonspor maçının hazırlıklarını sürdürdü

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Trabzonspor, Beşiktaş maçı hazırlıklarını sürdürdü Trabzonspor, Beşiktaş maçı hazırlıklarını sürdürdü Trabzonspor, Beşiktaş maçı hazırlıklarını sürdürdü Trabzonspor, Beşiktaş maçı hazırlıklarını sürdürdü

Spor, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Beşiktaş, Trabzonspor maçının hazırlıklarını sürdürdü - Son Dakika


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