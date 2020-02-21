Beşiktaş, Trabzonspor maçının hazırlıklarını tamamladı - Son Dakika
Son Dakika Spor Beşiktaş, Trabzonspor maçının hazırlıklarını tamamladı - Son Dakika Spor

Beşiktaş, Trabzonspor maçının hazırlıklarını tamamladı

6 saat önce

Beşiktaş, Süper Lig'in 23. haftasında yarın Trabzonspor'u konuk edeceği karşılaşmanın hazırlıklarını tamamladı.

Beşiktaş, Trabzonspor maçının hazırlıklarını tamamladı, System.String[]

Beşiktaş, Süper Lig'in 23. haftasında yarın Trabzonspor'u konuk edeceği karşılaşmanın hazırlıklarını tamamladı.

Siyah-beyazlı kulüpten yapılan açıklamaya göre, BJK Nevzat Demir Tesisleri'nde teknik direktör Sergen Yalçın yönetiminde gerçekleştirilen antrenmana tedavisine devam edilen Adem Ljajic katılmadı.

Bireysel programına devam eden Dorukhan Toköz de idmanda yer almadı.

Kondisyon ve taktik ağırlıklı geçen antrenman ısınma ve istasyon koşularıyla başladı. Pas ve taktik çalışmayla süren idman, tam sahada çift kale maç ve şut çalışmasıyla sona erdi.

Trabzonspor karşılaşmasının hazırlıklarını tamamlayan siyah-beyazlı ekip, tesislerinde kampa girdi.

Trabzonspor, Beşiktaş, Spor, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 21.02.2020 07:36 Kaynak: AA
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