Beşiktaş, Trabzonspor maçının hazırlıklarını sürdürdü

Beşiktaş, 2020-2021 sezonunun ilk haftasında Trabzonspor ile 13 Eylül Pazar günü deplasmanda yapacağı karşılaşmanın hazırlıklarına devam etti.
Kulübün internet sitesinde yer alan bilgiye göre BJK Nevzat Demir Tesisleri'nde teknik direktör Sergen Yalçın yönetiminde gerçekleştirilen idmanda siyah-beyazlılar ısınma koşularının ardından gruplar halinde ayak tenisi maçları oynadı. İdman, serbest şut çalışması ile sona erdi.
Beşiktaş, yarın sabah gerçekleştireceği antrenmanla Trabzonspor maçı hazırlıklarını tamamlayacak. Siyah-beyazlı ekip çalışmanın ardından saat 17.00'de özel uçakla Trabzon'a gidecek.
Haber Yayın Tarihi: 11.09.2020 13:27 - Kaynak: AA
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