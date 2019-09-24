Son Dakika Haberleri: Beşiktaş, Trabzonspor mesaisine başladı
Son Dakika Spor Haber

Beşiktaş, Trabzonspor mesaisine başladı

1 saat önce

Süper Lig'in 6. haftasında deplasmanda Trabzosnpor'un konuğu olacak olan Beşiktaş, bu maçın hazırlıklarına start verdi.

Beşiktaş, Trabzonspor mesaisine başladı, System.String[]

Süper Lig'in 6. haftasında deplasmanda Trabzosnpor'un konuğu olacak olan Beşiktaş, bu maçın hazırlıklarına start verdi.


Süper Lig'in 5. haftasında dün sahasında Medipol Başakşehir ile 1-1 berabere kalan Beşiktaş'ta pazar günü oynanacak olan Trabzonspor maçının hazırlıkları başladı. Teknik Direktör Abdullah Avcı yönetiminde yapılan antrenmanda dünkü maçta forma giyen oyuncular idmanı koşu ve streching çalışması ile tamamlarken, diğer oyuncular ise 5'e 2 çalışması, dar alanda oyun kontrol pas çalışması ve taktik programının yer aldığı çalışmalar yaptı. Antrenman, yarım sahada yapılan çift kale maç ve şut çalışması ile sona erdi.


Antrenmana sakat olan Victor Ruiz katılmazken, Enzo Roco ise takımla birlikte çalıştı.


Yarın günü izinli geçirecek olan siyah-beyazlılar, Trabzonspor maçı hazırlıklarına perşembe günü yapacağı idmanla devam edecek. - İSTANBUL

Trabzonspor, Başakşehir, Beşiktaş, Spor

Haber Yayın Tarihi: 24.09.2019 04:49 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Abdullah Avcı, Fikret Orman'ın istifa kararını canlı yayında öğrendi
Fikret Orman'ın istifa kararı sonrasında sosyal medya yıkıldı Galatasaray-Fenerbahçe derbisinin bilet fiyatları belli oldu Fikret Orman'ın istifa kararı sonrası Ahmet Nur Çebi harekete geçiyor!

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 24.9.2019 18:17:59. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Beşiktaş, Trabzonspor mesaisine başladı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]