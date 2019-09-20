Son Dakika Haberleri: Beşiktaş, Trabzonspor ve Medipol Başakşehir UEFA Avrupa Ligi'nde ilk maçlarında mağlup oldu
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Beşiktaş, Trabzonspor ve Medipol Başakşehir UEFA Avrupa Ligi'nde ilk maçlarında mağlup oldu

51 dakika önce

Beşiktaş, Trabzonspor ve Medipol Başakşehir Avrupa Futbol Federasyonları Birliği (UEFA) Avrupa Ligi'nde ilk hafta karşılaşmalarını tamamladı.

Beşiktaş, Trabzonspor ve Medipol Başakşehir UEFA Avrupa Ligi'nde ilk maçlarında mağlup oldu, System.String[]

Beşiktaş, Trabzonspor ve Medipol Başakşehir Avrupa Futbol Federasyonları Birliği (UEFA) Avrupa Ligi'nde ilk hafta karşılaşmalarını tamamladı.


Türkiye'yi temsil eden üç takım ilk grup maçlarında deplasmanda mücadele etti.

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Trabzonspor, Başakşehir, Avrupa, Dünya

Kaynak: Euronews.com

Haber Yayın Tarihi: 20.09.2019 12:30 
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