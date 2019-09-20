Beşiktaş, Trabzonspor ve Medipol Başakşehir UEFA Avrupa Ligi'nde ilk maçlarında mağlup oldu
51 dakika önce
Beşiktaş, Trabzonspor ve Medipol Başakşehir Avrupa Futbol Federasyonları Birliği (UEFA) Avrupa Ligi'nde ilk hafta karşılaşmalarını tamamladı.
Haber Yayın Tarihi: 20.09.2019 12:30
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