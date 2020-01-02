Beşiktaş transfer haberleri | Orkan Çınar satılık, Muhayer Oktay kiralık! - Son Dakika
Son Dakika Spor Beşiktaş transfer haberleri | Orkan Çınar satılık, Muhayer Oktay kiralık! - Son Dakika Spor

Beşiktaş transfer haberleri | Orkan Çınar satılık, Muhayer Oktay kiralık!

6 saat önce

Orkan'ı elden çıkarmayı düşünen yönetim, Muhayer'i ise kiralık olarak gönderip gelişim göstermesini bekleyecek.

Beşiktaş transfer haberleri | Orkan Çınar satılık, Muhayer Oktay kiralık!, System.String[]

Orkan'ı elden çıkarmayı düşünen yönetim, Muhayer'i ise kiralık olarak gönderip gelişim göstermesini bekleyecek.


Beşiktaş'ın 3-10 Ocak tarihleri arasında Antalya'da yapacağı kamp kadrosu belli olurken Teknik Direktör Abdullah Avcı, Orkan Çınar ve Muhayer Oktay'ı kampa götürmeme kararı aldı. Takım kadrosuyla ilgili Abdullah Avcı, yönetime raporunu sunarken, idareciler de bu 2 futbolcuyla ilgili olarak görüşmelere başlayacak. Orkan Çınar'ı bonservisiyle birlikte göndermek isteyen siyah-beyazlılar, uygun bir teklif gelmesi durumunda bu futbolcuyu satacak. Ancak ideal bir transfer teklifi gelmezse, bu futbolcu kiralanacak.


Kartal'ın genç oyuncularından Muhayer Oktay ise kiralık olarak gönderilecek. 20 yaşındaki oyuncuyu ilerleyen dönemde değerlendirmek isteyen yönetim, Muhayer'in oynayabileceği bir takımda tecrübe kazanarak gelişim göstermesini istiyor. Özellikle TFF 1. Lig ekiplerinden birçok takım bu futbolcuları gündemine alırken, yönetimin ilk hedefi Muhayer'in Süper Lig'de oynayabileceği bir takıma gitmesi yönünde.


Orkan Çınar için de Süper Lig ekiplerinin yanı sıra TFF 1. Lig takımlarından teklifler var.


Beşiktaş'ın genç yıldızı Muhayer Oktay'ı izliyoruz...


muhayer oktay, Beşiktaş, Çınar, Spor, Son Dakika

Kaynak: Hürriyet

Haber Yayın Tarihi: 02.01.2020 04:41 
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Son Dakika

Lazio ve Fiorentina, Burak Yılmaz'ı istiyor
Tyler Boyd, Ankaragücü'ne gidiyor Mesut Özil ve Amine Gülşe'nin yeni yıl fotoğrafındaki ayrıntı dikkat çekti! Bebek mi geliyor? Galatasaray'ın istediği Papiss Cisse için Fenerbahçe de devreye girdi!

Son Dakika Haberleri
23:14 Kastamonu Belediyespor, EHF Kupası maçlarının hazırlıklarını sürdürüyor - Son Dakika Spor
23:12 Galatasaray'ın istediği Papiss Cisse için Fenerbahçe de devreye girdi! - Son Dakika Spor
22:56 Leicester City'den Çağlar Söyüncü paylaşımı! - Son Dakika Spor
22:49 MKE Ankaragücü Başkanı Fatih Mert: "-3 puana sebep olacak 5 dosyadan 4'ünü hallettik" - Son Dakika Spor
22:39 Kayserispor Basın Sözcüsü Tokgöz: Transferleri kampa yetiştirmeye çalışacağız - Son Dakika Spor
22:14 Ünal Karaman'dan büyük fedakarlık! 4.5 milyon lirasını kulübe bıraktı - Son Dakika Spor

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 2.01.2020 23:22:10. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Beşiktaş transfer haberleri | Orkan Çınar satılık, Muhayer Oktay kiralık! - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]