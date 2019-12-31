Beşiktaş transfer yapabilecek mi? - Son Dakika
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Beşiktaş transfer yapabilecek mi?

6 saat önce

Ara transfer döneminde kadrosunu güçlendirmek için Türkiye Futbol Federasyonu'nun (TFF) açıklayacağı harcama limitinin belli olmasını bekleyen Beşiktaş, sıkıntılı bir durumun içine girdi.

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Ara transfer döneminde kadrosunu güçlendirmek için Türkiye Futbol Federasyonu'nun (TFF) açıklayacağı harcama limitinin belli olmasını bekleyen Beşiktaş, sıkıntılı bir durumun içine girdi.

TFF tarafından bugün öğle saatlerinde yapılan açıklama ile 275.335.170 TL'lik harcama limiti bulunan siyah-beyazlılar, bu paranın büyük çoğunluğunun önceki yönetim tarafından kullanılmış olması ve kalanının da ödemelere gidecek olması sebebiyle adeata 'sıfıra sıfır, elde var sıfır' durumuyla karşı karşıya kaldı. Devre arasında transfer yapmak için hiç bir şekilde limiti olmayan siyah-beyazlılar, oyuncu satamaz veya sezon başında kiraladığı oyuncuların bir bölümünü gönderemezse herhangi bir şekilde transfer yapamayacak. Bu durumda da zaten çok fazla transfer yapmayı düşünmeyen ve sadece santrafor takviyesi ile ara transfer dönemini kapatmak isteyen Beşiktaş yönetimi, santrafor transferini de şimdilik askıya almış durumda.

OYUNCU SATMADAN TRANSFER İMKANSIZ

TFF'ye, düşen fazilerden dolayı hesaplamanın yeniden yapılması yönünde itiraz edecek olan siyah-beyazlılar, bu itirazdan bir sonuç çıkmaması halinde mecburen oyuncu satışına yönelecek. Ancak Beşiktaş yönetimine şu ana kadar Tyler Boyd haricinde hiçbir oyuncu için gelen resmi bir teklif bulunmuyor. Tyler Boyd'u ise Anadolu takımlarının kiralama yöntemine gidilmesi Beşiktaş'ın kasasına yüksek miktarda nakit akışı sağlamayacağı için oyuncu kiralansa bile transfer için yeterli olmayabilir. Boyd transferine bir diğer ve en büyük engel de Amerikalı futbolcunun şimdiye kadar gelen teklifleri reddedip tercihini takımda kalmaktan yana kullanması. Tüm bu gelişmelerin ardından Beşiktaş'ın bonservisiyle oyuncu satmaktan başka seçeneği kalmıyor. Yönetim ise bu durumun muhtemel alıcılar tarafından koz olarak kullanılıp düşük tekliflere çevrilmesi durumunda hiç bir oyuncuyu satmadan sezonu mevcut kadro ile bitirme düşüncesinde.


- İstanbul
Türkiye Futbol Federasyonu, Beşiktaş, Spor, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 31.12.2019 02:26 Kaynak: DHA
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