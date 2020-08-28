Beşiktaş transfere yoğunlaştı, 5 bölgeye transfer yapılacak

Kalinic için sıkı pazarlık devam ediyor

Gökhan Töre bonservisini alırsa gelecek

Altı numara,stoper ve sağ bek için girişimler sürüyor

Yabancılardan kurtulma çabası

Ali Danaş, İstanbul DHA - Yunanistan temsilcisi Paok'a 3-1 yenilerek, Şampiyonlar Ligi'ne eleme turunda veda eden Beşiktaş, transferlerin en azından bir kısmını lige yetiştirmek istiyor.

Paok karşısına 3 yeni transferi N'Sakala,Welinton ve Mennsah ile çıkmasına rağmen hem yeni oyuncuların kötü performans hem de açıkça görülen santrafor, stoper, sağ bek ve kanat eksikliği, eleştiri oklarının büyük bir bölümünü yönetime yönlendirmişti.

Kalinic için sıkı pazarlık devam ediyor

Paok yenilgisi sonrası belirtilen bölgeler için temaslarını yoğunlaştıran Beşiktaş transfer komitesi ilk olarak sağ bek ve santrafor için resmi girişimleri başlattı.

Geçtiğimiz haftalarda menajerler aracılığıyla Atletico Madrid'ten Nikola Kalinic ve Roma'dan Davide Santon için bilgiler ve şartlar alan siyah beyazlılar, Poak mağlubiyetinden sonra, hemen harekete geçerek iki kulübe de resmi teklif sundu ve gelen cevaplar sonrası pazarlık masasına oturdu.

Nikola Kalinic için kiralamayı kabul etmeyip ilk etapta 5 milyon Euro bonservis bedeli isteyen Atletic Madrid'in, bir kaç gün içinde 3 milyon Euro seviyesine inmesi pazarlığın biraz daha uzayabileciğini gösteriyor.Beşiktaş yönetiminin kiralama ısrarında olduğu, tekrar reddedilirse Kalinic'in bonservisini 1.-1.5 milyon Euro seviyesine çekmeye ve uzun ödeme planına yaymaya çalıştığı gelen bilgiler arasında.

Roma'dan istenen Davide Santon için yapılan görüşmelerin de birkaç gün içinde olumlu veya olumsuz sonuçlanması bekleniyor.

Gökhan Töre bonservisini alırsa gelecek

Boyd ve Lens'in yetersiz performansı, üstüne üstlük Lens'in alacakları için kulübe ihtar çekmesi sonrası sağ kanada da bir oyuncu transfer etmeye karar veren yönetim, ilk olarak Gökhan Töre'yi bekliyor. Malatyaspor ile sözleşmesi olmasına rağmen, takımının sezon başı hazırlıklarına katılmayan Gökhan Töre'nin bonservisini alması durumunda Beşiktaş'a dönmesi an meselesi.

N'Diaye ile anlaşıldı sırada kulübü var

Bu üç transferin yanı sıra orta sahaya 6 numara takviyesi de yapacak olan Beşiktaş'ın anlaşma aşamasına geldiği futbolcu ise Badou N'Diaye.Daha önce Osmanlıspor, Galatasaray ve Trabzonspor formaları giyen Senegalli 6 numara, Beşiktaş'ta oynamayı kabul etti ve kendisiyle prensip anlaşmasına varıldı.Kulübü Stoke City ile öncelikle kiralık,şartların uygun olması halinde de bonservisli olarak transfer edilmesi konusunda pazarlıklar devam ediyor ve önümüzdeki hafta bu görüşmelerin sonuca varması hedefleniyor.

Yabancılardan kurtulma çabası

Bu arada kadrosunda 14 yabancı bulunan ve transfer limiti de dolu olan siyah beyazlılar,ilk olarak Roco,Mirin,Douglas gibi futbolcularla, alacaklarına karşılık sözleşmeyi fesh etme görüşmeleri de yapıyor.Menajerlerine takım bulmaları da söylenen futbolcuların ayrılması durumunda, 5.8 milyon Euro'ya ulaşacak bir tasarruf sağlayacak olan siyah beyazlılar, bu paranın 2 milyon Euro'sunu harcama limitine ekleyebilecek.

Yüksek maaş alan Lens,Ljajic ve Vida'ya gelecek tüm teklifleri de mutlaka değerlendirmek ve limiti artırmak isteyen, yönetim bu üç futbolcu için teklif getirmeleri konusunda farklı menajerlere de yetki verdi.

Bu kez satış konusunda oldukça umutlu olunan Lens ve Vida, geçtiğimiz sezonlarda da satılmak istenmiş, ancak futbolcuların yüksek maaşını karşılayan kulüp çıkmayınca,takımda kalmışlardı.Bu sezon Lens ve Vida'ya Ljajic te eklenmiş durumda ve yönetim üç futbolcudan mutlaka kurtulmak istiyor.