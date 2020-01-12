Beşiktaş TRC İnşaat 58-75 Fenerbahçe Öznur Kablo - Son Dakika
Son Dakika Spor Beşiktaş TRC İnşaat 58-75 Fenerbahçe Öznur Kablo - Son Dakika Spor

Beşiktaş TRC İnşaat 58-75 Fenerbahçe Öznur Kablo

6 saat önce

Ev sahibi ekibin basketiyle başlayan mücadelenin ilk periyodunda 7-0'lık bir seri yakalayan Fenerbahçe Öznur Kablo, 5. dakikada 15-10 öne geçti.

Beşiktaş TRC İnşaat 58-75 Fenerbahçe Öznur Kablo, System.String[]

Ev sahibi ekibin basketiyle başlayan mücadelenin ilk periyodunda 7-0'lık bir seri yakalayan Fenerbahçe Öznur Kablo, 5. dakikada 15-10 öne geçti. Molanın ardından 6-0'lık bir seri daha yapan sarı-lacivertliler farkı açtı ve ilk çeyreği 28-17 önde tamamladİkinci periyoda Zandalasini'nin turnikesiyle başlayan Fenerbahçe Öznur Kablo karşısında Anderson ile farkı azaltmaya çalışan Beşiktaş TRC İnşaat, rakibinin dirençli savunmasını aşmakta güçlük çekti. Mola dönüşü 7-0'lık bir seri daha yapan Fenerbahçe Öznur Kablo, soyunma odasına 43-27 üstünlükle gitti.


Derbinin üçüncü bölümününe peş peşe basketlerle başlayan Fenerbahçe Öznur Kablo, savunmadaki etkili oyununu sürdürdü ve siyah-beyazlıların yaklaşık 5 dakika sayı bulmasına izin vermedi. Sarı-lacivertliler 26. dakikada farkı 30 sayıya yükseltti (61-31). Siyah-beyazlılar periyodun son bölümünde etkili olsa da sarı-lacivertli ekip, üçüncü çeyreği 66-44 önde bitirdi.


Son çeyrekte oyunun kontrolünü kaybetmeyen Fenerbahçe Öznur Kablo, siyah-beyazlıların sayılarına karşılık vererek skor üstünlüğünü korudu. Hızlı hücumlarla etkili olan sarı-lacivertli ekip karşılaşmayı 75-58 kazandı.


Salon: BJK Akatlar Spor ve Kültür Kompleksi


Hakemler: Turgut Işık, Tolga Edis, Hande Öztürk


Beşiktaş TRC İnşaat: Bogicevic 7, Bahar Çağlar 4, Anderson 23, Snytsina 9, Elif Emirtekin 2, Melisa Korkmaz, Elif Bayram 4, Middleton 9


Fenerbahçe Öznur Kablo: Olcay Çakır Turgut 4, Iagupova 16, Zandalasini 14, Stokes 6, Gonzales, Williams 14, Ayşe Cora 8, Sevgi Uzun 6, Tuğçe Canıtez 5, Esra Ural Topuz 2


1. Periyot: 17-28


Devre: 27-43


3. Periyot: 44-66

Öznur Kablo, Fenerbahçe, Beşiktaş, Spor, Son Dakika

Kaynak: Hürriyet

Haber Yayın Tarihi: 12.01.2020 06:57 
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