Beşiktaş TRC İnşaat 67-92 Galatasaray - Son Dakika
Son Dakika Spor Beşiktaş TRC İnşaat 67-92 Galatasaray - Son Dakika Spor

Beşiktaş TRC İnşaat 67-92 Galatasaray

6 saat önce

Maç öncesinde, Suriye'nin İdlib kentinde şehit düşen askerler için 1 dakikalık saygı duruşunda bulunulurken, ısınmaya çıkan 2 takım oyuncuları "Milletimizin başı sağ olsun" pankartı açtı.

Beşiktaş TRC İnşaat 67-92 Galatasaray, System.String[]

Maç öncesinde, Suriye'nin İdlib kentinde şehit düşen askerler için 1 dakikalık saygı duruşunda bulunulurken, ısınmaya çıkan 2 takım oyuncuları "Milletimizin başı sağ olsun" pankartı açtı.


Karşılıklı basketlerle başlayan maçın 5. dakikasına siyah-beyazlıların 11-10 üstünlüğüyle geçildi. 6 sayılık seri yakalayan Galatasaray, rakibine 7. dakikada 15-11 üstünlük sağladı. Konuk ekip ilk çeyreği 18-13 önde tamamladı.


İkinci periyotta etkisini artıran sarı-kırmızılı takım, 13. dakikaya kadar rakibin sayı atmasına izin vermezken 4 sayı buldu. Galatasaray 15. dakikada farkı çift haneye çıkardı: 29-19. Sarı-kırmızılı ekip, soyunma odasına 46-32 üstünlükle gitti.


Beşiktaş TRC İnşaat ikinci yarıya sert savunma yaparak başlarken, Galatasaray ilk 2 dakikada sayı yapamadı. Elif Emirtekin'in sayılarıyla etkili olan ev sahibi ekip, 23. dakikada farkı 6'ya indirse de 12 sayılık seri yakalayan sarı-kırmızılılar son çeyreğe 66-45 önde girdi.


Son çeyrekte oyunun kontrolünü kaybetmeyen Galatasaray, siyah-beyazlıların sayılarına karşılık vererek skor üstünlüğünü korudu. Hızlı hücumlarla etkili olan sarı-kırmızılı ekip karşılaşmayı 92-67 kazandı


Salon: BJK Akatlar


Hakemler: Tekin Özübir, Kerem Yılmaz, Nihat Çetin


Beşiktaş TRC İnşaat: Melisa Korkmaz 9, Bahar Çağlar 7, Snytsina 22, Elif Emirtekin 12, Elif Bayram 11, Melek Uzunoğlu, Middleton, Nisa Yalçın 6, Yağmur Yıldız


Galatasaray: Işıl Alben 13, Hartley 9, Tilbe Şenyürek 13, Meltem Yıldızhan 5, Macaulay 14, Sinem Ataş 8, Stankovic 7, İnci Güçlü, Şerife Alperi


Onar 4, Mısra Albayrak 6, Funda Nakkaşoğlu 10, Sude Yılmaz 3


1. Periyot: 13-18


Devre: 32-46


3. Periyot: 45-66


Beş faulle çıkanlar: 36.07 Şerife Alperi Onar (Galatasaray)


Galatasaray, Beşiktaş, Spor, Son Dakika

Kaynak: Hürriyet

Haber Yayın Tarihi: 29.02.2020 07:43 
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