Beşiktaş TRC İnşaat: 68-74 - Son Dakika
Son Dakika Spor Beşiktaş TRC İnşaat: 68-74 - Son Dakika Spor

Beşiktaş TRC İnşaat: 68-74

7 saat önce

SALON: AtatürkHAKEMLER: Turgut Işık, Murat Ciner, Halil ErkoçOGM ORMANSPOR: Nilay Kartaltepe, Damla Gezgin 2, Ogunbowale 14, Robinson 13, Paris 12, Pelin Derya Bilgiç 23, Leedham 4BEŞİKTAŞ TRC İNŞAAT: Melisa Korkmaz 14, Elif Bayram, Snytsina 14, Bahar Çağlar 21, Elif Emirtekin 19, Middleton...

Beşiktaş TRC İnşaat: 68-74, System.String[]

SALON: Atatürk

HAKEMLER: Turgut Işık, Murat Ciner, Halil Erkoç

OGM ORMANSPOR: Nilay Kartaltepe, Damla Gezgin 2, Ogunbowale 14, Robinson 13, Paris 12, Pelin Derya Bilgiç 23, Leedham 4

BEŞİKTAŞ TRC İNŞAAT: Melisa Korkmaz 14, Elif Bayram, Snytsina 14, Bahar Çağlar 21, Elif Emirtekin 19, Middleton 6, Melek Uzunoğlu

1'İNCİ PERİYOT: 18-19

İLK YARI: 32-42

3'ÜNCÜ PERİYOT: 47-56

Basketbol Kadınlar Türkiye Kupası çeyrek finalinde Beşiktaş TRC İnşaat, OGM Ormanspor'u 74-68 mağlup ederek yarı finale yükseldi. Beşiktaş TRC İnşaat, yarı finalde İzmit Belediyespor ile karşı karşıya gelecek.


- İstanbul
Mustafa Kemal Atatürk, Turgut Işık, Beşiktaş, Spor, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 04.03.2020 10:23 Kaynak: DHA
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