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Son Dakika Spor Beşiktaş TRC İnşaat: 83-67 - Son Dakika Spor

Beşiktaş TRC İnşaat: 83-67

6 saat önce

SALON: Ahmet CömertHAKEMLER: Sertan Kırklar, Nazlı Çisil Güngör, Batuhan KümükoğluGALATASARAY: Alperi Onar 2, Işıl Alben 16, Hartley 17, Tilbe Şenyürek 14, Macaulay 22, Sinem Ataş, Stankovic 3, İnci Güçlü, Sude Yılmaz 3, MeltemYıldızhan 4, Funda Nakkaşoğlu, Mısra Albayrak 2BEŞİKTAŞ TRC...

Beşiktaş TRC İnşaat: 83-67, System.String[]

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SALON: Ahmet Cömert

HAKEMLER: Sertan Kırklar, Nazlı Çisil Güngör, Batuhan Kümükoğlu

GALATASARAY: Alperi Onar 2, Işıl Alben 16, Hartley 17, Tilbe Şenyürek 14, Macaulay 22, Sinem Ataş, Stankovic 3, İnci Güçlü, Sude Yılmaz 3, MeltemYıldızhan 4, Funda Nakkaşoğlu, Mısra Albayrak 2

BEŞİKTAŞ TRC İNŞAAT: Anderson 13, Bogicevic 12, Elif Emirtekin 11, Snytsina 13, Bahar Çağlar 6, Middleton 2, Elif Bayram 3, Melisa Korkmaz 3, Melek Uzunoğlu 4, Yağmur Yıldız

1'İNCİ PERİYOT: 26-18

DEVRE: 45-31

3'ÜNCÜ PERİYOT: 65-47

Herbalife Nutrition Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nin 7'nci haftasındaki derbi mücadelesinde Galatasaray evinde konuk ettiği Beşiktaş TRC İnşaat'ı 83-67 mağlup etti. Bu sonuçla sarı-kırmızılılar ligde 6'da 6 yaparken, konuk takım 5'inci kez mağlubiyet yaşadı.

Herbalife Nutrition Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nin 8'inci haftasında Galatasaray derbi müsabakasında Fenerbahçe Öznur Kablo'ya konuk olacak. Beşiktaş TRC İnşaat ise Adana Basketbol ile deplasmanda karşılaşacak.


Sinem Ataş, Işıl Alben, Beşiktaş, Spor

Haber Yayın Tarihi: 01.12.2019 05:21 Kaynak: DHA
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