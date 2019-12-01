Beşiktaş TRC İnşaat: 83-67

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SALON: Ahmet Cömert

HAKEMLER: Sertan Kırklar, Nazlı Çisil Güngör, Batuhan Kümükoğlu

BEŞİKTAŞ TRC İNŞAAT: Anderson 13, Bogicevic 12, Elif Emirtekin 11, Snytsina 13, Bahar Çağlar 6, Middleton 2, Elif Bayram 3, Melisa Korkmaz 3, Melek Uzunoğlu 4, Yağmur Yıldız

1'İNCİ PERİYOT: 26-18

DEVRE: 45-31

3'ÜNCÜ PERİYOT: 65-47

Herbalife Nutrition Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nin 7'nci haftasındaki derbi mücadelesinde Galatasaray evinde konuk ettiği Beşiktaş TRC İnşaat'ı 83-67 mağlup etti. Bu sonuçla sarı-kırmızılılar ligde 6'da 6 yaparken, konuk takım 5'inci kez mağlubiyet yaşadı.