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Beşiktaş TRC İnşaat, deplasmanda Carolo Basket'le karşılaşacak
6 saat önce
Beşiktaş TRC İnşaat, FIBA Kadınlar Avrupa Kupası son 16 turu rövanş maçında yarın Fransa'nın Carolo Basket takımına konuk olacak.
Haber Yayın Tarihi: 28.01.2020 10:06 Kaynak: AA
Beşiktaş TRC İnşaat, FIBA Kadınlar Avrupa Kupası son 16 turu rövanş maçında yarın Fransa'nın Carolo Basket takımına konuk olacak.
Charleville-Mezeres kentinde Caisse d'Epargne Salonu'nda oynanacak karşılaşma TSİ 22.00'de başlayacak.
Grubunu üçüncü sırada tamamlayarak play-off oynamaya hak kazanan siyah-beyazlı ekip, Fransız ekibi Roche Vendee ile eşleşmiş ve rakibini eleyerek son 16 turuna yükselmişti.
Carolo Basket ise grubundaki 6 karşılaşmanın 5'ini kazanarak adını son 16 turuna yazdırmıştı.
İki ekip arasında İstanbul'da oynanan ilk karşılaşma Fransız ekibinin 92-76'lık üstünlüğüyle sona ermişti.
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