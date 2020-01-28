Beşiktaş TRC İnşaat, deplasmanda Carolo Basket'le karşılaşacak - Son Dakika
Son Dakika Spor Beşiktaş TRC İnşaat, deplasmanda Carolo Basket'le karşılaşacak - Son Dakika Spor

Beşiktaş TRC İnşaat, deplasmanda Carolo Basket'le karşılaşacak

6 saat önce

Beşiktaş TRC İnşaat, FIBA Kadınlar Avrupa Kupası son 16 turu rövanş maçında yarın Fransa'nın Carolo Basket takımına konuk olacak.

Beşiktaş TRC İnşaat, deplasmanda Carolo Basket'le karşılaşacak, System.String[]

Beşiktaş TRC İnşaat, FIBA Kadınlar Avrupa Kupası son 16 turu rövanş maçında yarın Fransa'nın Carolo Basket takımına konuk olacak.

Charleville-Mezeres kentinde Caisse d'Epargne Salonu'nda oynanacak karşılaşma TSİ 22.00'de başlayacak.

Grubunu üçüncü sırada tamamlayarak play-off oynamaya hak kazanan siyah-beyazlı ekip, Fransız ekibi Roche Vendee ile eşleşmiş ve rakibini eleyerek son 16 turuna yükselmişti.

Carolo Basket ise grubundaki 6 karşılaşmanın 5'ini kazanarak adını son 16 turuna yazdırmıştı.

İki ekip arasında İstanbul'da oynanan ilk karşılaşma Fransız ekibinin 92-76'lık üstünlüğüyle sona ermişti.

Beşiktaş, Avrupa, Fransa, Spor, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 28.01.2020 10:06 Kaynak: AA
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