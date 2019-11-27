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Beşiktaş TRC İnşaat, deplasmanda MBA Moskova'yla karşılaşacak
6 saat önce
Beşiktaş TRC İnşaat Kadın Basketbol Takımı, FIBA Avrupa Kupası B Grubu 5. maçında yarın Rusya temsilcisi MBA Moskova'yla deplasmanda karşılaşacak.
Haber Yayın Tarihi: 27.11.2019 10:09 Kaynak: AA
Beşiktaş TRC İnşaat Kadın Basketbol Takımı, FIBA Avrupa Kupası B Grubu 5. maçında yarın Rusya temsilcisi MBA Moskova'yla deplasmanda karşılaşacak.
Başkent Moskova'da Krylatskoe Spor Salonu'nda oynanacak karşılaşma saat 19.00'da başlayacak.
Beşiktaş TRC İnşaat'ın grupta ikişer galibiyeti ve yenilgisi bulunuyor, Rus ekibin ise 4 galibiyeti var.
İki takım arasında İstanbul'da oynanan ilk karşılaşmayı ise MBA Moskova, 96-81 kazanmıştı.
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