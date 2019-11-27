Son Dakika Haberleri: Beşiktaş TRC İnşaat, deplasmanda MBA Moskova'yla karşılaşacak
Son Dakika Spor Beşiktaş TRC İnşaat, deplasmanda MBA Moskova'yla karşılaşacak - Son Dakika Spor

Beşiktaş TRC İnşaat, deplasmanda MBA Moskova'yla karşılaşacak

6 saat önce

Beşiktaş TRC İnşaat Kadın Basketbol Takımı, FIBA Avrupa Kupası B Grubu 5. maçında yarın Rusya temsilcisi MBA Moskova'yla deplasmanda karşılaşacak.

Beşiktaş TRC İnşaat, deplasmanda MBA Moskova'yla karşılaşacak, System.String[]

Beşiktaş TRC İnşaat Kadın Basketbol Takımı, FIBA Avrupa Kupası B Grubu 5. maçında yarın Rusya temsilcisi MBA Moskova'yla deplasmanda karşılaşacak.

Başkent Moskova'da Krylatskoe Spor Salonu'nda oynanacak karşılaşma saat 19.00'da başlayacak.

Beşiktaş TRC İnşaat'ın grupta ikişer galibiyeti ve yenilgisi bulunuyor, Rus ekibin ise 4 galibiyeti var.

İki takım arasında İstanbul'da oynanan ilk karşılaşmayı ise MBA Moskova, 96-81 kazanmıştı.

Beşiktaş, Moskova, Spor

Haber Yayın Tarihi: 27.11.2019 10:09 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Karın ağrısı şikayetiyle doktora giden genç kadının karnından 4 kiloluk kitle çıkarıldı
Bombacı kadın terörist, dikkat çekmemek için topuklu ayakkabı ile keşif yapmış Amerikalı kadının libidoyu artırmak için uyguladığı güneşlenme yöntemi olay oldu Çocuklarını bekleyen kadının üzerine kamyon düştü

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 27.11.2019 16:47:33. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Beşiktaş TRC İnşaat, deplasmanda MBA Moskova'yla karşılaşacak
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]