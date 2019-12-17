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Beşiktaş TRC İnşaat, FIBA Avrupa Kupası'nda Roche Vendee'yi konuk edecek
6 saat önce
Beşiktaş TRC İnşaat Basketbol Takımı, FIBA Kadınlar Avrupa Kupası play-off turu ilk maçında yarın Fransa ekibi Roche Vendee'yi konuk edecek.
Haber Yayın Tarihi: 17.12.2019 11:54 Kaynak: AA
Beşiktaş TRC İnşaat Basketbol Takımı, FIBA Kadınlar Avrupa Kupası play-off turu ilk maçında yarın Fransa ekibi Roche Vendee'yi konuk edecek.
BJK Akatlar Spor ve Kültür Kompleksi'ndeki mücadele saat 20.30'da başlayacak.
İki takım arasındaki rövanş mücadelesi ise 9 Ocak Perşembe günü Fransa'da oynanacak.
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